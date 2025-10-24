  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۳ آبان ۱۴۰۴، ۱:۲۰

اهدای جایزه «قهرمان آزادی مطبوعات جهان» به «شهید مریم ابودقه»

موسسه بین المللی مطبوعات در مراسمی با حضور بیش از ۶۰۰ خبرنگار در سراسر جهان، جایزه «قهرمان آزادی مطبوعات جهان» را به «مریم ابودقه» خبرنگار شهید فلسطینی اهدا کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه‌های فلسطینی گزارش دادند که در هفتاد و پنجمین کنفرانس جهانی مؤسسه بین‌المللی مطبوعات که روز جمعه در وین برگزار شد، «مریم ابو دقه» خبرنگار شهید فلسطینی به عنوان یکی از هفت برنده جایزه «قهرمان آزادی مطبوعات جهان» معرفی شد.

این جایزه معتبر که هر ساله به خبرنگارانی از سراسر جهان اهدا می‌شود، امسال به پاس شجاعت و فداکاری ابودقه در انعکاس رسانه‌ای واقعیت‌های جنگ غزه به او تعلق گرفت.

در بیانیه مؤسسه بین‌المللی مطبوعات آمده است: «مریم ابودقه بارها جان خود را به خطر انداخت تا از طریق تصاویرش، فجایع جاری در غزه را به جهانیان نشان دهد. شهادت او که هیچ‌کس بابت آن پاسخگو نبود، نمادی از شرایط خطرناکی از جمله حملات هدفمند، آوارگی و گرسنگی است که خبرنگاران غزه با آن مواجه هستند.»

این جایزه سال گذشته به‌طور جمعی به خبرنگاران غزه اهدا شده بود، اما امسال به‌صورت فردی به ابودقه تعلق گرفت تا از شجاعت او در مستندسازی حقیقت جنگ غزه و پرداختن بهای نهایی آن، تجلیل شود.

همچنین این نهاد بین‌المللی بار دیگر خواستار پاسخگویی عاملان جنایات علیه خبرنگاران در غزه شد.

