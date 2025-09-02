اعتراضات متفاوت ۲۵۰ رسانه در ۷۰ کشور جهان به شهادت خبرنگاران در غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، گروه آزادی رسانه‌ای گزارشگران بدون مرز (RSF) اعلام کرد که بیش از ۲۵۰ رسانه در بیش از ۷۰ کشور جهان، اعتراضی را در صفحه اول خود با برجسته کردن شهادت بیش از ۲۰۰ خبرنگار در جریان تهاجم اشغالگران صهیونیست علیه مردم مظلوم غزه برگزار کرده‌اند.

تیبو بروتین، مدیرکل این گرو با صدور بیانیه‌ای در این خصوص اعلام کرد: با سرعتی که خبرنگاران در غزه توسط ارتش (رژیم) اسرائیل کشته می‌شوند، به زودی کسی باقی نخواهد ماند که شما را در جریان امور قرار دهد.

به گزارش خبرگزاری الجزیره، خبرنگاران بدون مرز در این ارتباط اعلام کردند: این اعتراض که مورد حمایت جنبش جهانی «آواز» نیز بود، در وبگاه های رسانه‌های خبری از جمله الجزیره، روزنامه انگلیسی «ایندیپندنت»، روزنامه‌های فرانسوی «لا کروا» و «لومانیته» و روزنامه‌های آلمانی «تاگس‌زایتونگ» و «فرانکفورتر روندشائو» منتشر شد.

طبق داده‌های خبرنگاران بدون مرز، از زمان آغاز جنگ صهیونیست‌ها علیه غزه در ۷ اکتبر ۲۰۲۳، حدود ۲۲۰ خبرنگار به شهادت رسیده‌اند.

تحلیل‌های مستقل الجزیره نیز نشان می‌دهد که حداقل ۲۷۸ خبرنگار و فعال رسانه‌ای در ۲۲ ماه گذشته توسط رژیم صهیونیستی شهید شده‌اند به نحوی که ۱۰ نفر از آنان از این شبکه هستند.

این حرکت اعتراضی یک هفته پس از آن برگزار شد که ۵ روزنامه‌نگار - محمد سلامه از الجزیره، حسام المصری فیلمبردار رویترز، مریم ابودقه روزنامه‌نگار آزاد خبرگزاری آسوشیتد پرس، احمد ابوعزیز و معاذ ابو طه - در ۲ حمله هوایی از سوی صهیونیست‌ها به بیمارستان ناصر در خان یونس در جنوب غزه به شهادت رسیدند.

در مجموع، ۷ نفر در این حمله شهید شدند، از جمله ۳ کارمند دیگر الجزیره- خبرنگار محمد قریقه، ۳۳ ساله، و فیلمبرداران ابراهیم ظاهر، ۲۵ ساله، و محمد نوفل، ۲۹ ساله.

به گزارش خبرگزاری الجزیره، از زمان شروع جنگ اشغالگران علیه مردم مظلوم در غزه، رسانه‌های بین‌المللی از دسترسی آزاد به نوار غزه محروم شده‌اند.

از سوی دیگر، به گزارش «ان پی آر (رادیو ملی آمریکا)»، بیش از ۲۵۰ رسانه خبری در سراسر جهان درخواستی را امضا کرده‌اند که خواستار حفاظت از روزنامه‌نگاران فلسطینی در غزه، دسترسی مستقل به این منطقه برای مطبوعات خارجی و تخلیه خبرنگاران زخمی در غزه که نیاز به درمان پزشکی دارند، شده است. رادیو ملی آمریکا (NPR) از جمله رسانه‌هایی است که این درخواست را امضا کرده است.

این درخواست که توسط گزارشگران بدون مرز و «آواز» سازماندهی شده است، خاطرنشان می‌کند که حداقل ۲۲۰ خبرنگار در کمتر از ۲ سال جنگ غزه توسط ارتش صهیونیست‌ها شهید شده‌اند. ناظران رسانه‌ای و مورخان خاطرنشان می‌کنند که این مرگبارترین دوره جنگ برای روزنامه‌نگاران است که تاکنون در سطح جهان ثبت شده است. فلسطینی‌ها ۲۴۷ خبرنگار شهید را ثبت کرده‌اند.

به گزارش «ان پی آر»، یک مطالعه توسط دانشگاه «براون» در ماه آوریل نشان داد که حملات اشغالگران به غزه از زمان آغاز جنگ در اکتبر ۲۰۲۳، خبرنگاران بیشتری را در آنجا شهید کرده است تا جنگ داخلی آمریکا، جنگ‌های جهانی اول و دوم، جنگ کره، جنگ ویتنام، جنگ‌های یوگسلاوی در دهه‌های ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰ و جنگ پس از ۱۱ سپتامبر در افغانستان. کمیته حفاظت از خبرنگاران می‌گوید: اسرائیل در مرگبارترین و عمدی‌ترین تلاش برای کشتن و ساکت کردن خبرنگاران که CPJ تاکنون مستند کرده است، دست دارد. حملات اسرائیل همچنین ده‌ها نفر از بستگان خبرنگاران برجسته‌ای را که در غزه گزارش می‌دهند، کشته است. در دادخواست مشابهی که در ماه ژوئن توسط سردبیران سازمان‌های خبری بزرگ، از جمله «ان پی آر»، «سی ان ان»، رویترز، آسوشیتد پرس و دیگران امضا شد، اشاره شده است که خطراتی که خبرنگاران در غزه را تهدید می‌کند «حمله‌ای مستقیم به آزادی مطبوعات و حق دسترسی به اطلاعات» است. آنها گفتند که ممنوعیت دسترسی مستقل به غزه توسط رژیم اسرائیل در جنگ‌های نوین بی‌سابقه است. تنها راه دسترسی به غزه در طول جنگ به عنوان یک روزنامه‌نگار خارجی، همراهی با ارتش اسرائیل و همراهی با سخنگویان نظامی اش بوده است.

از سوی دیگر، «آی ۲۴» در این ارتباط اعلام کرد: یک سازمان غیردولتی خبر داد که بیش از ۲۵۰ رسانه در اعتراض به کشته شدن (شهادت) روزنامه‌نگاران در غزه، فعالیت خود را متوقف کردند. این تعطیلی رسانه‌ها در اعتراض به افزایش آمار کشتار روزنامه‌نگاران در غزه و به منظور درخواست دسترسی آزاد رسانه‌ها به نوار غزه انجام می‌شود. گزارشگران بدون مرز (RSF) که این رویداد را به همراه جنبش جهانی «آواز» و فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران سازماندهی کرده بودند، گزارش دادند که بیش از ۲۵۰ رسانه از بیش از ۷۰ کشور جهان در یک خاموشی هماهنگ رسانه‌ای جهانی شرکت کردند؛ این خاموشی در اعتراض به افزایش تعداد خبرنگاران کشته شده (شهید) در غزه و در راستای درخواست دسترسی آزاد مطبوعات در واکنش به کشته شدن بیش از ۲۱۰ روزنامه‌نگار از ۷ اکتبر و ممنوعیت ورود خبرنگاران خارجی به نوار غزه توسط اسرائیل، سازماندهی شده است.

در این بیانیه آمده است: صفحات اول روزنامه‌های چاپی با رنگ مشکی و با یک پیام کتبی قوی منتشر می‌شوند. شبکه‌های تلویزیونی و رادیویی برنامه‌های خود را برای پخش بیانیه مشترک متوقف خواهند کرد. رسانه‌های آنلاین نیز به نشانه همبستگی، صفحات اصلی خود را سیاه چاپ می‌کنند (خطوط مندرج در صفحات اصلی سیاه رنگ و غیرقابل قرائت کردن) یا بنری را منتشر خواهند کرد. خبرنگاران نیز به این کارزار پیوسته و پیام‌هایی را در حساب‌های رسانه‌های اجتماعی خود منتشر می‌کنند.