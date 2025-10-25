محمدرضا طبیبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طرح تغییر کاربری قسمتی از اراضی کشاورزی و باغات موجود در محدوده منطقه ۲ از سال ۱۳۹۸ در دستور کار این منطقه قرار گرفت. مطالعات اولیه توسط مشاور معاونت محترم شهرسازی انجام و پس از بررسی‌های تخصصی به کمیسیون ماده ۵ ارسال شد تا طی جلسات متعدد نهایی و تأیید شود.

وی ادامه داد: از سال گذشته نیز پیگیری‌های مداوم مدیریت منطقه، به همراه همکاری معاونت شهرسازی، روند تصویب این طرح را تسریع کرد. در نهایت با تلاش‌های صورت‌گرفته، طرح تغییر کاربری قسمتی از این اراضی به نتیجه رسید و به تازگی ابلاغ شد.

به گفته مدیر منطقه ۲، اجرای این طرح تأثیر قابل توجهی بر شکوفایی شهری منطقه بالاخص محله بابوکان خواهد داشت

وی ابراز امیدواری کرد: با اصلاح منابع درآمدی نواحی و همراهی شهروندان، توسعه پایدار و متوازن منطقه در آینده نزدیک محقق شود.