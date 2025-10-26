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۴ آبان ۱۴۰۴، ۸:۲۰

بررسی طرح ملی هوش مصنوعی در جلسه امروز مجلس

بررسی طرح ملی هوش مصنوعی در جلسه امروز مجلس

در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، جزئیات طرح ملی هوش مصنوعی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، دقایقی پیش جلسه علنی امروز (یکشنبه ۴ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد. دستورکار این جلسه به شرح زیر است:

ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح ملی هوش مصنوعی

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی

گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه اصلاح ماده (۳۷) قانون تأمین اجتماعی

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه الحاق دولت جمهوری‌اسلامی‌ایران به معاهده مراکش برای تسهیل دسترسی افراد نابینا، کم بینا یا دارای دیگر معلولیت‌های خوانشی به آثار منتشر شده

گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد لایحه اصلاح تبصره (۱) ماده (۲) قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی

کد مطلب 6634286
زهرا علیدادی

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