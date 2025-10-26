به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپیس، کپسول روباتیک HTV-X سوار بر موشک H۳ از مرکز فضایی تانگشیما در ساعت ۰۰:۰۰ گرینویچ به وقت امروز ۲۶ اکتبر به فضا پرتاب شد.
پیش بینی میشود این کپسول روز چهارشنبه حدود ساعت ۱۵:۵۰ دقیقه به وقت گرینویچ به ایستگاه فضایی بین المللی برسد. HTV-X جانشین وسیله انتقال H-II آژانس فضایی ژاپن است که بین سپتامبر ۲۰۰۹ تا می ۲۰۲۰ میلادی ۹ مأموریت به ایستگاه فضایی بین المللی انجام داد.
این کپسول با ارتفاع ۸ متر حدود ۱.۲ متر از نسخه پیشین کوتاهتر است اما قادر به حمل همان میزان بار یعنی شش هزار کیلوگرم به مدار پایین زمین است. همچنین HTV-X مزایای دیگری نیز دارد.
شرکت صنایع سنگین میتسوبیشی که کپسول مذکور را برای آژانس فضایی ژاپن (JAXA) ساخته در توصیف آن نوشته است: HTV-X تواناییهای حملونقل را افزایش میدهد و همچنین قابلیت ارائه فرصتهای آزمایش در مدار را برای کاربران مختلف تا مدت ۱.۵ سال پس از جدا شدن از ایستگاه فضایی بینالمللی، تا زمان ورود مجدد به جو، فراهم میکند.
به گفته آژانس فضایی ژاپن پتانسیل کاربردهای HTV-X فراتر از سفر به ایستگاه فضایی بین المللی است.
این آژانس معتقد است کپسول مذکور به فعالیتهای انسانی پس از ایستگاه فضایی بین المللی در مدار پایین زمین کمک میکند و همچنین احتمالاً محمولههایی به Gateway یا همان ایستگاه فضایی که ناسا به عنوان بخشی از برنامه آرتمیس در مدار ماه بسازد، ببرد.
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