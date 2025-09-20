کپسول باری با شیرینی به ایستگاه فضایی بین المللی رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپیس، این محموله علاوه بر چند تن تجهیزات علمی و ذخایر، شامل خوراکی های شیرین برای فضانوردان ساکن در اقامتگاه فضایی بود.

جانی کیم فضانورد ناسا در شبکه اجتماعی نوشت: بهترین بخش از پهلوگیری کپسول باری در ایستگاه فضایی بین المللی بسته هایی است که عزیزانمان می فرستند.

این کپسول که قرار بود زودتر به مقصد برسد به دلیل اختلال در موتور رانش با تاخیر روبرو شد. جانی کیم و زنا کاردمن نخستین کپسول Cygnus XL که به فضا پرتاب شده بود را با کمک بازوی روباتیک Candaram۲ درکنار ایستگاه فضایی بین المللی کنترل کردند. پس از آن تیم روی زمین بازوی روباتیک را کنترل کرد تا کپسول باری را به ایستگاه فضایی بین المللی متصل کند.

نخستین کپسول Cygnus XL در تاریخ ۱۶ سپتامبرسال جاری میلادی و دو روز پس از پرتاب به سمت ایستگاه فضایی بین‌المللی، دچار نقص در موتور رانش شد. در پی این اتفاق، مقامات ناسا بعدازظهر سه‌شنبه هفته قبل اعلام کردند که کپسول طبق برنامه اولیه، روز چهارشنبه ۱۷ سپتامبر به ایستگاه نخواهد رسید.

Cygnus XL جدیدترین نسخه کپسول باری شرکت نورتروپ گرومن است.