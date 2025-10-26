عطاری: یادواره شهدا نسل امروز را با دوران دفاع مقدس آشنا می کند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ موسی عطاری پیش از ظهر یکشنبه در یادواره ۹ شهید دانش آموزی شهرستان پلدشت در قالب برنامههای اجلاسیه ۷۷۷ دانش آموزان شهید آذربایجان غربی، اظهار کرد: برگزاری یادواره شهدا نه تنها نسل امروز را با دوران دفاع مقدس و وقایع آن آشنا میکند بلکه پلی میان نسل جوان و نسل ایثار و مقاومت آن روزها ایجاد میکند.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج پلدشت همه آحاد جامعه بویژه نسلهای آینده که در سرنوشت کشور تأثیرگذار خواهند بود، باید قدردان ایثارگریهای شهدا و خون پاکی باشند که آنان در راه اسلام و پیروزی انقلاب اسلامی ریختند.
وی با اشاره به اینکه زنده نگه داشتن نام شهدا و بیان آرمانها و اهداف آنها در جامعه یک وظیفه همگانی است، افزود: امروز دشمن با استفاده از ابزارهای پیشرفته از طریق جنگ نرم و تهاجم فرهنگی به کشور ما هجوم آوردهاند لذا باید با هوشیاری کامل با این دسیسهها مقابله کرد.
حجت الاسلام رسول جمشیدی امام جمعه شهرستان پلدشت هم در این مراسم گفت: برگزاری یادواره شهدای دانش آموزی فرصت مناسبی برای شناخت هر چه بهتر افکار و ویژگیهای شهیدان است تا با شناخت هرچه بهتر آرمانهای شهدا بتوانیم راه آنها را ادامه دهیم.
جهانگیر اسلام پرست مسئول بسیج دانش آموزی سپاه شهدای استان آذربایجان غربی در این مراسم گفت: برگزاری یادواره شهدا بستری است برای معرفی شهدایی که در دشوارترین شرایط میدان جنگ را برگزیدند و با ایثار و فداکاری، امنیت و سربلندی ایران اسلامی را رقم زدند.
یادواره ۹ شهید دانش آموز شهرستان پلدشت با هدف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و انتقال آن به نسل جوان انقلاب با حضور اقشار مختلف مردم و دانش آموزان در سالن بصیرت این شهرستان برگزار شد.
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