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۴ آبان ۱۴۰۴، ۱۱:۲۳

بهمن: شهدای اقتدار قهرمانان ملی هستند

بهمن: شهدای اقتدار قهرمانان ملی هستند

تبریز -رئیس اداره عقیدتی سیاسی نیروی پدافند هوایی ارتش گفت: شهدای اقتدار قهرمانان ملی هستند که در تاریخ این سرزمین جاودانه شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد بهمن صبح یکشنبه در دیدار با خانواده شهدای اقتدار پدافند هوایی ارتش در استان آذربایجان شرقی اظهار کرد: ایمان راسخ و اراده آهنین جوانان این مرزوبوم در دفاع مقدس دوم نشان داد نسل‌های امروز ایران اسلامی همانند شهدای هشت سال جنگ تحمیلی پای انقلاب و نظام اسلامی ایستاده‌اند.

وی با بیان اینکه شهدای اقتدار، قهرمانان ملی ایران اسلامی هستند که در تاریخ این سرزمین جاودانه شدند گفت: شهدای عزیز ما در سخت‌ترین شرایط پای آرمان‌ها و اعتقادات خود ایستادند و امروز به عنوان الگوهایی از عشق و فداکاری شناخته می‌شوند.

حجت الاسلام بهمن تاکید کرد: شهدای اقتدار وطن در دامان خانواده‌ای رشد و پرورش پیدا کردند که ادای احترام به آنها برای تک تک ما ضروری و لازم است و امیدواریم که بتوانیم ضمن زنده نگه داشتن یاد و نام شهدا ادامه دهندگان صدیق و راستین آن عزیزان باشیم.

کد مطلب 6634605

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