محسن لعل حسن‌زاده، رئیس آموزش همگانی سازمان اورژانس کشور، در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری مهر درباره مسمومیت‌های ناشی از قارچ‌های سمی گفت: ما هر ساله مخصوصاً در فصل بهار و اوایل پاییز توصیه‌هایی ارائه می‌دهیم تا آگاهی مردم در ارتباط با قارچ‌های طبیعی افزایش یابد، زیرا برخی قارچ‌ها می‌توانند جان انسان را تهدید کنند.

وی با اشاره به خطرات طبیعت گفت: طبیعت با همه زیبایی‌هایش گاهی روی ناخوش خود را نشان می‌دهد و اگر موارد ایمنی رعایت نشود، قارچ می‌تواند منجر به اورژانس پزشکی شود. اولین توصیه ما این است که تنها از قارچ‌های بسته‌بندی‌شده و مجاز وزارت بهداشت استفاده شود و هیچ قارچی که در طبیعت مشاهده می‌کنید نباید به عنوان خوراکی مصرف شود.

فقط قارچ‌های بسته‌بندی‌شده مجازند؛ مصرف قارچ وحشی خطرناک است

وی افزود: ظاهر زیبا، رنگ، شکل یا حتی مصرف توسط پرندگان و سایر حیوانات، دلیل بر خوراکی بودن قارچ نیست و ممکن است برای انسان خطرناک باشد و همچنین هیچ قارچی را از دست‌فروش‌ها کنار جاده‌ها خریداری نکنید و کودکان را آموزش دهید تا در طبیعت کنجکاوی به خوردن قارچ نکنند.

لعل حسن‌زاده با اشاره به انواع قارچ‌ها گفت: قارچ‌های مختلفی در طبیعت داریم و انواع دیگر که می‌توانند مسمومیت ایجاد کنند. علائم اولیه معمولاً شامل تهوع، استفراغ، درد شکم و اسهال است و زمان بروز علائم اهمیت زیادی دارد؛ اگر این علائم ظرف دقایقی بعد از مصرف ظاهر شوند، وضعیت برای درمان بهتر است، اما اگر ۶ تا ۱۲ ساعت بعد رخ دهد، شرایط جدی‌تر است و باید سریعاً به مرکز درمانی مراجعه شود.

علائم مسمومیت؛ تهوع، استفراغ و درد شکم را جدی بگیرید

وی ادامه داد: در برخی موارد، علاوه بر علائم عمومی، تعریق شدید، آبریزش بینی و اشک‌ریزی نیز رخ می‌دهد و این نشانه‌ها معمولاً مربوط به مسمومیت با قارچ‌های موسکارینی هستند که می‌توانند آسیب شدید به کبد، کلیه و سیستم عصبی وارد کنند و جان افراد را تهدید کنند.

رئیس آموزش همگانی اورژانس کشور با بیان اینکه هر ساله شاهد تعداد قابل توجهی مسمومیت با قارچ هستیم، گفت: متأسفانه تعدادی از این موارد منجر به فوت می‌شوند.

وی تأکید کرد: هیچ قارچی در طبیعت را بدون اطمینان کامل مصرف نکنید. حتی ظاهر سالم و رنگ زیبا یا مصرف حیوانات دلیل بر خوراکی بودن آن نیست، همواره ایمنی خود و خانواده را در اولویت قرار دهید و آموزش لازم را به کودکان بدهید.