انزوا، فقدان و مرگ در «برف کهنه برف نو» مجید قیصری؛ افق منتشر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، جدیدترین اثر مجید قیصری با عنوان «برف کهنه، برف نو» توسط نشر افق منتشر شد.

مجید قیصری، نویسنده ایرانی، در جدیدترین اثر خود، «برف کهنه برف نو»، با زبانی بی‌تکلف به بیان درد، رنج، امید و پایمردی شخصیت‌ها پرداخته و با بازخوانی تجربه جنگ، بحران‌های شخصی، تاثیر فقدان بر روان انسان و نگاه ویژه به ابعاد عمیق‌تر رویارویی با مرگ را ارائه کرده است.

«برف کهنه برف نو» دارای هفت داستان است که در آنها با توصیف‌های دقیق محیط، جزئیات روزمره و روان‌شناسی شخصیت‌ها، تجربه جنگ را نه به‌شکل تراژدی مطلق بلکه به‌عنوان بخشی از زندگی مردمانی نشان می‌دهد که در دل ویرانی، به تلاش برای حفظ ارتباط، کار و خاطره مشغول‌اند.

داستان‌های این مجموعه، اغلب روایت‌هایی روان و ساده دارند و همچون دیگر آثار قیصری خواننده را غافلگیر می‌کنند. گرچه در این میان، همه چیز به سادگی رخ نمی‌دهد. آنچه در این مجموعه داستان در انتظار خوانندگان است، تجربه‌ای متفاوت از ساخت و پرداخت ادبی در آثار قیصری است.

«برف کهنه، برف نو» مجموعه‌داستانی با موضوع‌ها و حتی زبانی به ظاهر متفاوت است اما آنچه تمام این داستان‌ها را کنار هم معنا بخشیده، درون‌مایه‌هایی مانند انزوا، فقدان و مرگ است.