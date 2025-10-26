به گزارش خبرنگار مهر، محمد حمیدی، ظهر یکشنبه در همایش روز جهانی غذا که با حضور مسئولان و فعالان حوزه کشاورزی و صنایع غذایی برگزار شد، اظهار کرد: بیش از ۳۵ درصد سبد غذایی کشور از گوشت سفید و میگو گرفته تا گندم و دانه‌های روغنی از استان گلستان تأمین می‌شود.

وی با اشاره به چالش‌های روزافزون تولید در عصر صنعتی، خواستار توجه ویژه به سلامت مواد غذایی شد و افزود: تولیدکنندگان باید در کنار دستگاه‌های نظارتی حوزه بهداشت، سلامت جامعه را تضمین کنند.

حمیدی همچنین ظرفیت‌های گسترده گلستان در بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی را فرصتی استراتژیک برای توسعه پایدار دانست و اظهار کرد: با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و مدیریت منابع آب، می‌توان این مزیت رقابتی را حفظ و تقویت کرد.

معاون استاندار گلستان در ادامه از اصلاح فرآیندهای سرمایه‌گذاری، تسهیل صدور مجوزها و ارتقای رتبه استان در پاسخگویی به استعلامات خبر داد و گفت: با حمایت از تولیدکنندگان واقعی و تفکیک آن‌ها از بدهکاران غیرمولد، مسیر توسعه اقتصادی استان هموارتر خواهد شد.