به گزارش خبرنگار مهر، سعید رستگاری، ظهر یکشنبه در مراسم تجلیل از خادمان اربعین حسینی اظهار کرد: امسال استان یزد با اعزام ۷۹ هزار و ۲۰۷ نفر زائر، رکورد جدیدی در تعداد زائرین اربعین به ثبت رساند در حالی که با توجه به شرایط جوی گرمتر نسبت به سالهای گذشته و همچنین وجود تهدیدات منطقهای، این افزایش ۱۰ درصدی در تعداد زائرین نشاندهنده عمق ارادت عاشقان امام حسین (ع) به ساحت مقدس ایشان است.
دبیر ستاد اربعین استان یزد در ادامه به نقش پررنگ خادمان یزدی در ارائه خدمات اشاره کرد و گفت: امسال قریب به سه هزار و ۲۴۰ نفر خادمالحسین یزدی در قالب ۵۴ موکب در شهرهای نجف، کربلا و کاظمین و در مسیر نجف تا کربلا به زائرین خدمترسانی کردند.
وی در خصوص تسهیلات حمل و نقل عمومی افزود: به جز وسایل نقلیه شخصی، حوزه حمل و نقل عمومی استان با اختصاص حدود ۱۳۰ دستگاه اتوبوس، ۸۴۱ سفر را در ناوگان اتوبوسرانی پوشش داد، همچنین یک رام قطار و ۱۰ سورتی پرواز نیز برای خدماترسانی به زوار در نظر گرفته شد که از مجموع ۷۹ هزار زائر اعزامی، تقریباً ۴۰ هزار نفر از حمل و نقل عمومی برای مراجعه به مرزها استفاده کردند.
دبیر ستاد اربعین یزد بیان کرد: مواکب استان یزد در نجف، کربلا، کاظمین و طول مسیر نجف تا کربلا، جمعاً برای حدود ۴۰ هزار نفر اسکان و روزانه بیش از ۶۰ هزار پرس غذا توزیع کردند. این اقدامات علاوه بر توزیع اقلامی نظیر کفش، حوله، کلاه و لوازم بهداشتی بود که توسط خادمان و کمیتههای ستاد اربعین انجام پذیرفت.
وی همچنین به نقش نیروهای فنی و امدادی اشاره کرد و افزود: در حوزه امداد و درمان، شاهد اعزام دستگاههای خودروی انتظامی، امنیتی، امدادی و خدماتی به همراه بیش از ۲۵۰ نفر نیروی فنی آموزشدیده در مسیر زوار بودیم که این نیز از افتخارات بزرگ خدمترسانی استان محسوب میشود.
رستگاری در پایان از تنوع و گستردگی خدمات کمیتههای ۱۷ گانه ستاد اربعین خبر داد و اظهار داشت: مستندسازی اقدامات انجام شده توسط کمیتهها با همکاری ستاد عتبات عالیات صورت گرفته و گزارش جامع ستاد اربعین استان در قالب یک جلد کتاب در روزهای آتی ارائه خواهد شد تا نقشه راهی برای سالهای آینده باشد.
وی در خاتمه از تمامی خادمان، موکبداران، مدیران کمیتههای ستاد اربعین استان یزد، استاندار یزد و رئیس ستاد اربعین استان، معاون سیاسی امنیتی و جانشین ستاد و سایر معاونین استاندار قدردانی نمود.
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