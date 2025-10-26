یزدان خسروی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای ارتقای توان فنی و تجهیز ناوگان راهداری استان، طرحی جامع برای نوسازی ماشینآلات و بهروزرسانی تجهیزات مورد استفاده در محورهای مواصلاتی اجرا شده است.
وی افزود: این طرح با هدف افزایش سرعت واکنش نیروهای راهداری در حوادث جوی، کاهش استهلاک تجهیزات و بهبود خدماترسانی به رانندگان و مسافران جادهای در دستور کار قرار گرفته است.
خسروی با اشاره به جزئیات این طرح گفت: در قالب نوسازی ناوگان، ۳۲ دستگاه کامیون کمپرسی و کشنده FAW 460، ۱۱ دستگاه گریدر، ۲ دستگاه بیل بکهو، یک دستگاه بیل مکانیکی، ۱۵ دستگاه KMC-T9، هشت دستگاه خودروی سمند سورن و یک دستگاه کامیونت هیوندای خریداری و در حال توزیع در شهرستانهای مختلف استان هستند.
وی ادامه داد: بهزودی نیز دو دستگاه گریدر دیگر، یک بیل مکانیکی، یک لودر و یک کامیون تانکر بنز به ناوگان اضافه میشود. همچنین عملیات بازسازی کامل پنج دستگاه کامیون بنز کمپرسی به پایان رسیده و آماده بهرهبرداری است.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان کرمانشاه میزان اعتبار اختصاصیافته برای اجرای این طرح را بیش از چهار هزار میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: این سرمایهگذاری موجب ارتقای سطح آمادگی استان در مقابله با بحرانهای زمستانی، بارشهای سنگین و بازگشایی سریع محورهای مسدود خواهد شد.
خسروی تأکید کرد: ماشینآلات جدید نقش مهمی در عملیات برفروبی، ریزشبرداری، ایمنسازی و مدیریت شرایط بحرانی دارند و با ورود این تجهیزات، بهرهوری ناوگان راهداری بهطور چشمگیری افزایش مییابد.
وی با اشاره به شرایط کوهستانی استان کرمانشاه گفت: موقعیت جغرافیایی خاص استان و وجود محورهای برفگیر، نیازمند آمادگی کامل در فصل زمستان است و ورود این ماشینآلات جدید، توان نیروهای راهداری را برای اجرای طرح زمستانی چند برابر خواهد کرد.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان کرمانشاه در پایان از شهروندان خواست برای اطلاع از آخرین وضعیت راههای استان و گزارش مشکلات احتمالی، با سامانه ۱۴۱ مرکز مدیریت راهها تماس بگیرند.
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