پرستاران سیستان و بلوچستان؛ نماد جهاد سلامت در منطقه محروم

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها - فاطمه گلوی: حضرت زینب (س) در تاریخ اسلام نه‌تنها پرچم‌دار صبر و پایداری در برابر سختی‌ها بود، بلکه با روحیه‌ای انسان‌دوستانه و پرمهر، مفهوم واقعی مراقبت از انسان‌ها را معنا بخشید.

در استان سیستان و بلوچستان، پرستاران به عنوان قشر خدمت‌گزار و فداکار، در خط مقدم نظام سلامت حضور دارند و با وجود شرایط سخت اقلیمی، کمبود امکانات و فشار کاری، با الهام از سیره حضرت زینب (س) به خدمت‌رسانی ادامه می‌دهند. نقش پرستاران در ارتقای شاخص‌های سلامت استان، به‌ویژه در مناطق محروم، بی‌بدیل و شایسته تقدیر است.

نام‌گذاری روز پرستار به نام میلاد حضرت زینب (س) یادآور پیوندی عمیق میان ایمان، ایثار و خدمت است؛ پیوندی که پرستاران سیستان و بلوچستان با جان و دل آن را در مسیر خدمت به مردم خود معنا کرده‌اند.

حضرت زینب (س) الگوی کامل خداشناسی و صبر

مدیر حوزه علمیه فاطمه معصومه (س) زاهدان در گفت و گو با خبرنگار مهر، پس از تبریک میلاد با سعادت حضرت زینب (س) گفت: در سخنان حضرت زینب چند نکته طلایی وجود دارد که هر کدام درس خداشناسی و صبر است. نخستین جلوه آن در روز عاشورا دیده می‌شود؛ همان‌جا که هجده نفر از خاندان بنی‌هاشم در یک روز به شهادت رسیدند. حضرت زینب در برابر آن همه مصیبت، به جای شکایت، فرمودند: «اللهم تقبّل منّا هذا القربان». یعنی حتی در اوج درد، به رضایت خداوند می‌اندیشیدند، نه به رنج خودشان. اگر قرار بود کسی از مصائب دنیا شکایت کند، قطعاً حضرت زینب محق‌ترین فرد بودند، اما ایشان فقط رضایت الهی را می‌خواستند.

زهرا رحمانی ادامه داد: رفتار حضرت زینب در مجلس یزید از باشکوه‌ترین جلوه‌های اقتدار علوی است. وقتی حضرت زینب را به مجلس یزید آوردند، در حالی که با طناب بسته شده بودند، با وقار و عزت وارد شدند، بی‌آنکه حتی نگاهی به یزید بیندازند. حضرت زینب با صلابت خطاب به یزید فرمود: «ما رأیتُکَ إلا حقیرًا»، یعنی من تو را چیزی نمی‌بینم. این میزان از اعتماد به نفس از ایمان ریشه‌دار به خداوند سرچشمه می‌گیرد. سپس به یزید فرمودند: هر مکر و نیرنگی داری به کار ببر، اما هرگز نمی‌توانی محبت ما اهل‌بیت را از دل مردم خارج کنی.

وی افزود: این سخن حضرت زینب همچنان در جامعه دیده می‌شود؛ عشق مردم به اهل‌بیت و شور زیارت امام حسین (ع) و حضرت زینب (س) همان وعده‌ای است که ایشان در مجلس یزید دادند. محبت اهل‌بیت نه‌تنها از دل‌ها بیرون نرفته، بلکه روزبه‌روز بیشتر می‌شود. همان‌گونه که در روایتی از امام صادق (ع) آمده است: خادمان ما در قیامت هر جا ما باشیم، آن‌ها نیز با ما خواهند بود.

حضرت زینب (س) پرستار واقعی کربلا و الگویی بی بدیل برای زنان و پرستاران

مدیر حوزه علمیه فاطمه معصومه (س) زاهدان بیان کرد: نگاه موحدانه و خداشناسی حضرت زینب در زندگی ما متجلی شود، سبک زندگی‌مان دگرگون خواهد شد. زن و مرد، هرکس که راه ایشان را الگو قرار دهد، به یقین نوع نگاهش به دنیا و آخرت تغییر می‌کند و زندگی‌اش رنگ آرامش الهی می‌گیرد.

وی در پایان با اشاره به جایگاه حضرت زینب (س) به‌عنوان الگوی زن مسلمان گفت: حضرت زینب نه‌تنها در عرصه ایمان و صبر، بلکه در حوزه خدمت و ایثار نیز الگویی بی‌بدیل برای زنان امروز و به‌ویژه پرستاران است. ایشان پرستار واقعی کربلا بودند؛ در اوج مصیبت، با دلی سرشار از ایمان، پرستاری از مجروحان و دل‌داری اسیران را بر عهده داشتند.

رحمانی ادامه داد: امروز نیز پرستاران ما با الگو گیری از حضرت زینب، با صبر، مهربانی و احساس مسئولیت، از بیماران مراقبت می‌کنند.

وی افزود: زنان و دختران جامعه باید حضرت زینب را الگوی شجاعت، عفت، وقار و بصیرت خود قرار دهند. اگر روحیه زینبی در جامعه گسترش یابد، نه‌تنها زنان نقش مؤثرتری در تربیت نسل‌ها خواهند داشت، بلکه معنویت، اخلاق و انسانیت در خانواده و جامعه نیز عمق بیشتری پیدا می‌کند.

پرستاران سنگ زیرین آسیاب کادر درمان

یکی از پرستاران شاغل در بیمارستان امام علی (ع) شهر زاهدان در گفت و گو با خبرنگار مهر، ضمن تبریک میلاد حضرت زینب (س) و روز پرستار با اشاره به دشواری‌های حرفه پرستاری، به‌ویژه برای بانوان، گفت: شرایط کاری برای پرستاران زن به‌مراتب سخت‌تر است، چرا که آن‌ها علاوه بر مسئولیت‌های شغلی، در بستر خانواده نیز نقش‌آفرین هستند.

فاطمه رمرودی افزود: پرستاران خانم چه متأهل و چه مجرد، با چالش‌های فراوانی روبه‌رو هستند؛ زیرا از یک‌سو باید در محل کار تحت فشار کاری و کمبود نیرو و امکانات خدمت‌رسانی کنند و از سوی دیگر، نباید این فشارها را به محیط خانواده منتقل کنند.

این پرستار با بیان اینکه پرستاران سنگ زیرین آسیاب کادر درمان هستند، بیان کرد: پرستاران باید در همه شرایط آرامش خود را حفظ کنند؛ چه در تعامل با بیمار و همراهان، چه در همکاری با سایر اعضای تیم درمان.

وی ادامه داد: بسیاری از همکاران باوجود خستگی زیاد و مشکلات خانوادگی، همچنان با تمام توان در خدمت بیماران هستند. بارها پیش آمده که پرستاری با وجود بیمار بودن فرزندش، در خانه از او مراقبت کرده و سپس برای خدمت به بیماران دیگر به بیمارستان آمده است.

رمرودی درباره ضعف زیرساخت‌ها و امکانات بیمارستانی نیز اظهار داشت: شرایط نسبت به گذشته بهتر شده و از نظر مالی حمایت‌هایی صورت گرفته، اما هنوز کمبود نیرو و امکانات محسوس است.

پرستاران سیستان و بلوچستان هر روز در مسیر خدمت به مردم گام بر می‌دارند

این پرستار به بُعد معنوی کار پرستاری اشاره کرد و گفت: در پرستاری، گاهی لحظه‌ای بین زمین و آسمان فاصله‌ای نیست؛ همان لحظه‌های حساس که بیمار در وضعیت بحرانی قرار دارد. در این لحظات، بسیاری از پرستاران با ذکر و توسل از خداوند یاری می‌خواهند تا بتوانند بیمار را نجات دهند. این صحنه‌ها نشان‌دهنده عمق ایمان و فداکاری در میان پرستاران است.

حضرت زینب کبری (س) با صبر، ایمان و شجاعت خود الگویی ماندگار برای تمام زنان و پرستاران جامعه اسلامی به‌ویژه در سیستان و بلوچستان است. پرستاران این استان، با الهام از سیره آن بانوی بزرگوار، هر روز در مسیر خدمت به مردم گام برمی‌دارند و با وجود دشواری‌ها و کمبودها، از رسالت انسانی و الهی خود غافل نمی‌شوند.

امروز بیش از هر زمان، ضرورت حمایت از این قشر فداکار احساس می‌شود تا بتوانند در محیطی امن و آرام به بیماران خدمت‌رسانی کنند. پاسداشت میلاد حضرت زینب (س) فرصتی است تا ارزش و جایگاه والای پرستاران یادآوری و تقویت شود؛ چراکه تداوم سلامت جامعه در گرو تلاش‌های بی‌وقفه آنان است.