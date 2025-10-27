سهندی: سپاه درصدد ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به عموم مردم است

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محسن سهندی در آئین بهره برداری بزرگترین و مجهزترین مرکز جراحی محدود شمالغرب کشور با نام مبارک حضرت زینب (س)، گفت: سپاه درصدد ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به عموم مردم است که در این راستا درمانگاه شبانه روزی و مرکز جراحی محدود به بهره برداری رسید.

وی افزود: افتتاح این مرکز در هفته دفاع مقدس برنامه‌ریزی شده بود اما به هفته بسیج موکول و در نهایت همزمان با میلاد حضرت زینب کبرا(س) افتتاح شد.

سهندی با بیان اینکه برای افتتاح این مرکز حمایت‌های گسترده‌ای از سوی مجموعه‌های مختلف صورت گرفته است، گفت:برای تکمیل این مرکز از مصالح و تجهیزات برتر و بهترین فناوری‌ها استفاده شده است تا خدمت رسانی آن در شأن مردم ولایتمدار و متدین شهر زنجان باشد.

فرمانده سپاه انصارالمهدی (عج) استان زنجان گفت: اظهار داشت:هدف نهایی از این تلاش‌ها، افزایش رضایت مردم و ارتقای سرمایه های اجتماعی است و امیدواریم بتوانیم در مسیر آرمان‌های انقلاب اسلامی و شهدای گرانقدر گام برداریم.

بزرگترین و مجهزترین مرکز جراحی محدود شمالغرب کشور به بهره داری رسید

بزرگترین و مجهزترین مرکز جراحی محدود شمالغرب کشور با نام مبارک حضرت زینب (س) روز دوشنبه با حضور جمعی از مسئولان در شهر زنجان به بهره برداری رسید.این مرکز در شش طبقه با مساحت بیش از سه هزار و ۱۵۰ متر مربع و ۲۵۰ میلیارد تومان اعتبار تکمیل شده است.

این مرکز جراحی محدود همزمان با ولادت با سعادت حضرت زینب (س) در راستای کلان طرح ملی «مهر شفا» موسسه خدمات درمانی بسیجیان با هدف ارائه خدمات درمانی موثر، راحت و ارزان به بسیجیان و آحاد مردم افتتاح شد.