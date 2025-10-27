افتتاح مدرسه ۴ کلاسه در روستای سامگان شهرستان سرباز

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم افتتاح یک مدرسه ۴ کلاسه صبح دوشنبه در روستای سامگان شهرستان سرباز با مشارکت خیر نیک‌اندیش مریم کریمی با حضور مسئولان محلی شهرستان سرباز برگزار شد.

میثم لک زایی مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان سیستان و بلوچستان در این مراسم اظهار داشت: این واحد آموزشی با زیربنای ۲۱۵ مترمربع و با اعتباری بالغ بر ۴ میلیارد تومان احداث و به بهره‌برداری رسیده است.

وی خاطرنشان کرد: مدرسه‌ای که در سیستان و بلوچستان ساخته می‌شود چراغی از دانایی در گوشه‌ای از این استان روشن می‌کند و این پروژه‌ها نماد مشارکت مردمی و همراهی دولت و خیرین در مسیر عدالت آموزشی است.

مدیرکل نوسازی مدارس استان در ادامه با اشاره به نهضت ملی مدرسه‌سازی و پویش مردمی «بساز مدرسه» افزود: با مشارکت گسترده مردم و خیرین در پویش بساز مدرسه، موج تازه‌ای از مدرسه‌سازی در استان شکل گرفته است که این پویش فرصتی است تا هر ایرانی، با هر میزان توان مالی سهمی در ساخت آینده کشور داشته باشد.