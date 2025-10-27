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۵ آبان ۱۴۰۴، ۱۵:۳۹

آتش سوزی مراتع هزار مسجد

آتش سوزی مراتع هزار مسجد

مشهد- در این فیلم تصاویری از حریق مراتع هزار مسجد کلات در استان خراسان رضوی را مشاهده می کنید.

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کد مطلب 6636258

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