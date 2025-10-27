https://mehrnews.com/x39qXR ۵ آبان ۱۴۰۴، ۱۵:۳۹ کد مطلب 6636258 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۵ آبان ۱۴۰۴، ۱۵:۳۹ آتش سوزی مراتع هزار مسجد مشهد- در این فیلم تصاویری از حریق مراتع هزار مسجد کلات در استان خراسان رضوی را مشاهده می کنید. دریافت 7 MB کد مطلب 6636258 کپی شد مطالب مرتبط مهار حریق اتوبوس در تربتجام لشگری: آتشسوزی منطقه حفاظتشده هزار مسجد کلات مهار شد حریق یک فروشگاه در مشهد صالح: آتش سوزی کارگاه ذوب چربی در جاده میامی مهار شد بهشتی: بیش از ۸۰۰ اصله نهال در آتش هزار مسجد از بین رفت صالح:حریق فروشگاه محصولات فرهنگی در بلوار مدرس مشهد مهار شد نجمی: حریق یک منزل مسکونی در مشهد مهار شد برچسبها آتش سوزی خراسان رضوی شهرستان کلات
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