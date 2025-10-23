صالح: آتش سوزی کارگاه ذوب چربی در جاده میامی مهار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، آتشپاد دوم حسین صالح گفت: شامگاه پنجشنبه در پی اعلام مرکز فرماندهی ۱۲۵ مبنی بر حریق یک کارگاه و انبار ذوب چربی حیوانی در جاده میامی (شهرک صنعتی چرمشهر) بلافاصله ۱۵ آتش نشان از دو ایستگاه عملیاتی مشهد عازم محل حادثه شدند تا به آتش نشانان شهرک چرم و رضویه در اطفای این حریق کمک کنند.

معاون عملیات سازمان آتش نشانی مشهد افزود: با تلاش و سرعت عمل بالای آتش نشانان این حریق که در سوله ای به وسعت ۲۰۰ مترمربع به وقوع پیوسته بود در کوتاه‌ترین زمان ممکن اطفا شد و از گسترش آن پیشگیری بعمل آمد.

وی گفت: این حریق محبوس و مصدوم نداشت، اما بخش عمده‌ای از سوله ریزش کرده و علت آن در دست بررسی است.