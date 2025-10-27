پیام وزیر آموزش و پرورش به مناسبت روز پرستار

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش به مناسبت ولادت باسعادت «حضرت زینب (س)» و «روز پرستار» پیام تبریک صادر کرد.

متن این پیام به شرح ذیل است:

باسمه تعالی

فرارسیدن پنجم جمادی الاول، خجسته سالروز ولادت با سعادت اسوه صبر و شجاعت و پیام‌آور رنج‌ها و گنج‌های حماسه بزرگ کربلا، «حضرت زینب کبری» (سلام‌الله‌علیها)، که به شایستگی به عنوان «روز پرستار» نام‌گذاری شده است، فرصت مغتنمی است برای تجلیل و قدردانی از مقام والای فرشتگان زمینی که با ایمان، اخلاص و فداکاری، تیمارخواردردها و امیدآفرین دل‌های رنجوراند.

«پرستاری»؛ حرفه‌ای است آمیخته از صداقت، صبر و بردباری و تخصص و مهارت است که شمولیت آن همه طیف‌های جامعه را در بر می‌گیرد و «پرستاران»؛ این قشر شریف، زحمت کش و فداکار، مهم‌ترین رکن نظام سلامت و بهداشت کشور، همواره با صورت و سیرتی وارسته و مسئولانه‌، در برهه‌های مختلف تاریخ این مرز و بوم، جلوه‌های بی بدیل و درخشانی از فرهنگ خدمت رسانی، نوع‌دوستی و مسئولیت‌پذیری را از خود به نمایش گذاشته و ارزش‌های والایی را خلق کرده‌اند که نظام تعلیم و تربیت در مسیر پرورش نسل‌های متمادی، بدان افتخار نموده و بر آن التزام داشته است.

اینجانب ضمن گرامی‌داشت این روز فرخنده، به نمایندگی از خانواده بزرگ آموزش و پرورش، صمیمانه‌ترین مراتب تبریک و سپاس خود را نثار وجود ذی جود فرشتگان بی ادعایی می‌نمایم که سلامت، بهداشت و تندرستی جامعه، مرهون صبر، ایثار و فداکاری و تلاش‌های خالصانه و صادقانه آنان است.

سلامتی، عزت و توفیق روزافزون همه شما پرستاران صدیق، صبور و سخت کوش میهن عزیزمان را به پاس خدمات ارزشمند و نقش آفرینی شایسته و مؤثرتان به دردمندان میهن اسلامی، از خداوند سبحان مسألت نموده و امید آن دارم که در ظل توجهات و عنایات حضرت ولی عصر (عج) و با تأسّی از سیره عَلیمانه و منش حلیمانه حضرت زینب کبری (س)، همواره در عرصه‌های مختلف خدمت رسانی به مردم عظیم الشأن ایران عزیزمان، موفق و پیروز باشید.

علیرضا کاظمی

وزیر آموزش و پرورش