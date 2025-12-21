به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا شیخالاسلام رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک در نشست کمیته بررسی اولیه تخلفات کودکستانها، با اشاره به ضرورت روند رسیدگی دقیق و سریع به تخلفات صورتگرفته، تاکید کرد: به هیچ عنوان نباید به گونهای عمل کرد که تخلف تعداد بسیار کمی، به اعتبار و جایگاه مهم و بنیادین کودکستانها خدشه وارد کند.
وی افزود: اکثریت جامعه مؤسسان کشور، متخصص و متعهد این حوزه هستند و نقش بیبدیلی در فرایند تعلیم و تربیت کودک ایفا کرده و میکنند. به همین دلیل حفظ شأن و جایگاه حرفهای و اجتماعی آنان باید در اولویت قرار داشته باشد و هیچ اقدامی که ذهنیت جامعه را نسبت به آنان منفی کند، نباید صورت بگیرد.
رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک خاطرنشان کرد: خوشبختانه اقدامات بسیار خوبی در زیست بوم در حال انجام است که میتواند آینده کشور را در عرصه تربیت نیروی انسانی تضمین کند.
