به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا شیخ‌الاسلام رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک در نشست محتوای تربیت و یادگیری کودکستان‌ها برای سال تربیت_یادگیری آینده با تأکید بر اینکه، سازمان هیچ نگاه اقتصادی به موضوع محتوای آموزشی و تربیتی ندارد، گفت: سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک به عنوان یک نهاد حاکمیتی به دنبال تثبیت سرمایه‌های اجتماعی و تقویت آن است.

وی افزود: هیچ اقدام و هیچ برنامه‌ای نباید سبب کاهش کیفیت آموزشی و تربیتی در دوره پیش‌دبستانی و یا فشار اقتصادی بر مردم و خانواده‌ها به خصوص در مناطق کمتربرخوردار و یا دهک‌های کم‌درآمد شود. به همین دلیل است که این سازمان به دنبال تبدیل ماهیت غیردولتی دوره پیش‌دبستانی به ماهیت تلفیقی غیردولتی_دولتی است تا بتواند طبق اصل عدالت آموزشی جمعیت بیشتری از کودکان این سرزمین را در دوره پیش‌دبستانی پوشش دهد.

شیخ‌الاسلام با بیان این‌که بسیاری از آسیب‌های موجود در فرایند آموزشی ناشی از کم‌توجهی و غفلت از دوره پیش‌دبستانی است، ادامه داد: یکی از این آسیب‌ها تکرار پایه است؛ موضوعی که علاوه بر تمام آسیب‌ها و ضررهای فردی، برای دولت نیز هزینه‌های بالایی به دنبال دارد؛ بنابراین حتی با دید اقتصاد کلان، توسعه دوره پیش‌دبستانی توجیه‌پذیر و الزامی است.

رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک خاطرنشان کرد: تجربه و علم اثبات کردند افرادی که دوره پیش‌دبستانی را با کیفیت بالایی طی می‌کنند، در مسیر آموزش خود ضریب موفقیت بالاتری خواهند داشت. این یعنی دوره پیش‌دبستانی اثر بسزایی در کیفیت آموزش رسمی دارد.

معاون وزیر آموزش و پرورش در بخش دیگری از سخنان خود محتوای آموزشی را یکی از ارکان اصلی این دوره دانست و تصریح کرد: در دوره گذشته نزدیک به ۷۰ محتوای آموزشی تایید شد؛ در حالی که بسیاری از این محتواها حتی استانداردهای علمی لازم را در حداقل سطوح نداشتند. علاوه بر آن به دلیل عدم‌نظارت، قیمت بسته‌های آموزشی محتوای آنها و حتی حجم این بسته‌ها در زمان توزیع تغییر کرده بود.

شیخ‌الاسلام یادآور شد: برای جلوگیری از چنین اشتباهاتی برای سال جاری، تیم داوری فرایند بررسی محتواهای موجود در بازار در سازمان مستقر شد. این داوران صاحب‌نظران و اهالی فن بودند که هم سابقه چند دهه فعالیت در این حوزه داشتند و از بنیه علمی بالایی نیز برخوردار بودند و در مجامع علمی هم چهره‌هایی نام‌آشنا هستند. مضاف بر آن، هیچ تعارض منافعی نداشتند.

وی اضافه کرد: داوران در امر محتوا ذینفع نبودند و همین مسئله سبب شد در نهایت با انجام اصلاحات تخصصی ۳۲ بسته به عنوان محتوای تایید شده توسط سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک به صورت رسمی اعلام و توزیع شود. در فرایند توزیع نیز نظارت میدانی و هوشمند صورت گرفت تا بسته‌های تاییدشده با همان حجم، قیمت و محتوا به کودکستان برسند.

معاون وزیر آموزش و پرورش تاکید کرد: امر تعلیم و تربیت کودک مانند آموزش و پرورش یک امر حاکمیتی است؛ بنابراین هر محتوایی باید با استانداردهای علمی و تخصصی حاکمیتی انطباق داشته باشد و از رفتارهای ملوک‌الطوایفی در امر محتوا پرهیز شود، البته در این مسیر چالش‌های متعددی وجود دارد و سنگ‌اندازی‌های زیادی صورت خواهد گرفت اما عزم سازمان در این موضوع راسخ است.

رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک اظهار داشت: این سازمان برای سال تربیتی_یادگیری آینده همچون سال جاری از ظرفیت تمام کشور استفاده خواهد کرد و معتقد است محتوای آموزشی باید علاوه بر استانداردهای علمی با بوم هر استان و اقتضائات اقلیمی متناسب باشد تا در نهایت محتوا طبق استانداردهای حاکمیتی توسط سازمان معرفی شود.

شیخ‌الاسلام در پایان تاکید کرد: سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک با درس گرفتن از تجربیات گذشته، از هرگونه نگاه اقتصادی صرف به امر تعلیم و تربیت پرهیز دارد و تحت هیچ عنوان به دنبال منافع ریالی برای خود نیست و از حاکم شدن نگاه بنگاه‌داری صرف در حوزه تعلیم و تربیت کودک جدا جلوگیری خواهد کرد.