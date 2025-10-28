هندبالیست های فراز بام خائیز دهدشت فرهنگی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، چهارقهرمان هندبالیست فراز بام خائیز دهدشت در ادامه مسیر زندگی خود موفق به قبولی در دانشگاه فرهنگیان شدند.

امیرحسین کرمی، مهرشاد دانشی، شایان فرشته نژاد و آریا مژگان که از دوران کودکی در مجموعه فرازبام الفبای هندبال را آموختند، اکنون با نام این باشگاه و در سایه سال‌ها تلاش و قهرمانی، به جمع فرهنگیان کشور پیوسته‌اند.

چهار نفر از این بازیکنان در رشته تربیت‌بدنی در مقطع کارشناسی تحصیل خواهند کرد، موفقیتی که می‌تواند علاوه بر توسعه علمی این بازیکن‌ها به شناسایی ورزشکاران در مدارس و تقویت‌ها در رشته‌های مختلف کمک کند.

پیوند میان ورزش قهرمانی و آینده شغلی پایدار جوانان می‌تواند در کنار استمرار فعالیت ورزش به روند رشد و توسعه فرازبام خائیز بر پایه شناسایی استعدادها، استفاده از مربیان توانمند، حمایت مداوم، رعایت اصول اخلاقی و تأکید بر تحصیل کمک کند.

قانون «قهرمانان نخبه» در وزارت آموزش و پرورش دولت سیزدهم پایان با هدف تلفیق ارزش‌های ورزش و آموزش برای فرصت‌های تازه پیش روی نسل جوان ورزشکار کشور مصوب شد.