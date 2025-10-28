به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین نشست ارزیابی اجرای برنامه عملیاتی اصلاح نظام اداری در وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با حضور نمایندگان سازمان اداری و استخدامی کشور برگزار شد.

این نشست با محوریت ارزیابی اقدامات اجرایی وزارتخانه در چارچوب برنامه عملیاتی اصلاح نظام اداری و با حضور مدیران‌کل ستادی، کارشناسان تخصصی و ارزیابان سازمان اداری و استخدامی کشور برگزار شد.

در آغاز این نشست، وحید ربیعی مدیرکل توسعه منابع انسانی وزارت میراث‌فرهنگی، گزارشی جامع از روند اجرای برنامه‌ها، دستاوردها و چالش‌های پیش‌ِرو در حوزه‌های مختلف ارائه کرد.

وی با تاکید بر ضرورت پایش مستمر، مستندسازی دقیق اقدامات اصلاحی و نهادینه‌سازی فرهنگ پاسخ‌گویی در دستگاه‌های اجرایی، تحقق اهداف کلان اصلاح نظام اداری را مستلزم تداوم همکاری، هم‌افزایی و رویکرد علمی در مدیریت منابع انسانی دانست.

در ادامه، نمایندگان حوزه‌های تخصصی وزارتخانه گزارشی از اقدامات انجام‌شده در زمینه‌های بهبود فرآیندها، شفاف‌سازی رویه‌ها، توسعه دولت الکترونیک و ارتقای سلامت اداری ارائه دادند.

ارزیابان سازمان اداری و استخدامی نیز با طرح پرسش‌های تخصصی، ابعاد مختلف برنامه را مورد بررسی و تحلیل قرار دادند.