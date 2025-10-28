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۶ آبان ۱۴۰۴، ۸:۵۷

برگزاری نشست ارزیابی برنامه اصلاح نظام اداری در وزارت میراث‌فرهنگی

برگزاری نشست ارزیابی برنامه اصلاح نظام اداری در وزارت میراث‌فرهنگی

نخستین نشست ارزیابی اجرای برنامه عملیاتی اصلاح نظام اداری در وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با حضور نمایندگان سازمان اداری و استخدامی کشور برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین نشست ارزیابی اجرای برنامه عملیاتی اصلاح نظام اداری در وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با حضور نمایندگان سازمان اداری و استخدامی کشور برگزار شد.

این نشست با محوریت ارزیابی اقدامات اجرایی وزارتخانه در چارچوب برنامه عملیاتی اصلاح نظام اداری و با حضور مدیران‌کل ستادی، کارشناسان تخصصی و ارزیابان سازمان اداری و استخدامی کشور برگزار شد.

در آغاز این نشست، وحید ربیعی مدیرکل توسعه منابع انسانی وزارت میراث‌فرهنگی، گزارشی جامع از روند اجرای برنامه‌ها، دستاوردها و چالش‌های پیش‌ِرو در حوزه‌های مختلف ارائه کرد.

وی با تاکید بر ضرورت پایش مستمر، مستندسازی دقیق اقدامات اصلاحی و نهادینه‌سازی فرهنگ پاسخ‌گویی در دستگاه‌های اجرایی، تحقق اهداف کلان اصلاح نظام اداری را مستلزم تداوم همکاری، هم‌افزایی و رویکرد علمی در مدیریت منابع انسانی دانست.

در ادامه، نمایندگان حوزه‌های تخصصی وزارتخانه گزارشی از اقدامات انجام‌شده در زمینه‌های بهبود فرآیندها، شفاف‌سازی رویه‌ها، توسعه دولت الکترونیک و ارتقای سلامت اداری ارائه دادند.

ارزیابان سازمان اداری و استخدامی نیز با طرح پرسش‌های تخصصی، ابعاد مختلف برنامه را مورد بررسی و تحلیل قرار دادند.

کد مطلب 6636780
فاطمه کریمی

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