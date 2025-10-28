حکمت جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: درخت سنجد در باغ‌ها و حاشیه زمین‌های زراعی به عنوان بادشکن کشت می‌شود و میوه آن به علت فواید فراوان درمانی، خواهان زیادی دارد.

حکمت جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر امسال بیش از ۴۰ تن میوه سنجد از حدود ۱۷ هکتار از باغات بارور موجود در اراضی استان برداشت می‌شود، افزود: درخت سنجد در باغ‌ها و حاشیه زمین‌های زراعی به عنوان بادشکن کشت می‌شود و میوه آن به علت فواید فراوان درمانی، خواهان زیادی دارد.

وی با بیان اینکه درخت سنجد در برابر شوری خاک و کم آبی مقاومت زیادی دارد، افزود: عملکرد تولید این میوه در هر هکتار دو هزار کیلوگرم است و در مجموع حدود ۱۷ هکتار مساحت باغات سنجد استان است.

جعفری تصریح کرد: افزود: میوه سنجد در چهار نوع عنابی، پاییزی، سفید و سیاه در استان کشت می‌شود و برداشت میوه سنجد از اوایل نیمه دوم شهریور ماه آغاز و تا پایان مهر ماه ادامه می‌یابد.

سنجد به عنوان یک میوه دارویی مؤثر بیشتر مورد توجه قرار گرفته است، به ویژه استفاده از آرد آن بدون جدا کردن پوست و هسته در درمان لثه و دندان، آرتروز، پوکی استخوان، جلوگیری از خون ریزی داخلی معده، دردهای روماتیسمی و مفصلی، درمان اسهال در کودکان و افزایش هوش نقش بسزایی دارد و امروزه از آن در صنعت تولید لوازم آرایشی هم استفاده می‌شود.

میوه سنجد به عنوان یکی از سین‌های سفره هفت سین عید نوروز از زمان‌های قدیم در سبد غذایی مردم استان وجود داشته و در فصل زمستان به همراه کشمش، گردو و تخم آفتابگردان آجیلی از جمله تنقلات مردم آذربایجان غربی به شمار می‌رود.