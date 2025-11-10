۲۲۰۰ هکتار اراضی میامی زیر کشت آفتابگردان رفت

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسینی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران در جهاد کشاورزی میامی از اختصاص بیش از دو هزار و ۲۰۰ هکتار از زمین‌های کشاورزی شهرستان به کشت آفتابگردان خبر داد و ابراز کرد: بیشترین میزان کشت این محصول در منطقه کالپوش صورت می‌گیرد.

وی با بیان اینکه ۹۹ درصد از این اراضی شامل دو هزار و ۱۸۰ هکتار به صورت دیم و مابقی به صورت آبی آبیاری می‌شوند، ابراز کرد: آفتابگردان یکی از محصولات عمده و به نام در منطقه کالپوش شهرستان میامی است که در زمینه روغن کشی بسیار کاربرد دارد.

مدیر جهاد کشاورزی میامی با بیان اینکه برداشت محصول از سطح زیر کشت آفتابگردان در شهرستان بستگی به بارش باران و شرایط اقلیمی بین ۳۰۰ تا دو هزار کیلوگرم در هر هکتار است، گفت: میامی بزرگترین تولید کننده آفتابگردان استان سمنان است.