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۶ آبان ۱۴۰۴، ۱۰:۴۳

پیشرفت فیزیکی بهسازی محور امیریه-عبدالله آباد دامغان ۲۵ درصد است

پیشرفت فیزیکی بهسازی محور امیریه-عبدالله آباد دامغان ۲۵ درصد است

سمنان- رئیس اداره نظارت بر راه‌های فرعی و روستایی استان سمنان از اجرای طرح بهسازی محور امیریه به عبدالله‌آباد دامغان خبر داد و گفت:این پروژه تاکنون ۲۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید رضا جمال صبح سه شنبه در بازدید راه‌های روستایی دامغان از اجرای طرح بهسازی و تعریض محور روستایی امیریه به عبدالله آباد خبر داد و ابراز داشت: طرح مذکور با ۳۸ میلیارد تومان اعتبار در حال اجرا است.

وی با بیان اینکه پیشرفت فیزیکی طرح هم اکنون ۲۵ درصد است، افزود: هدف از اجرای طرح تسهیل مسیرهای آسان‌تر به باغات و سایر مسیرهای منتهی به محور روستایی است.

رئیس اداره نظارت بر راه‌های فرعی و روستایی اداره کل راهداری استان سمنان با بیان اینکه

عملیات زیرسازی ۸.۵ کیلومتر مسیر انجام شده است، ابراز داشت: برای مابقی مسیر نیز اقدامات زیرسازی در شرف انجام است.

جمال در ادامه تصریح کرد: این عملیات شامل بهسازی، تعریض، زیرسازی، تعریض ابنیه فنی و روکش آسفالت می‌شود.

وی افزود: هدف از این اقدام ایمن سازی، رفع نقاط حادثه خیز و کمک به تسهیل در رفت و آمد کاربران جاده‌ای و ساکنان منطقه بوده است.

کد مطلب 6637003

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