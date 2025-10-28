تحقیقی: بهسازی معابر کاشان یک میلیون و ۱۵۰هزار تن آسفالت نیاز دارد

محمد تحقیقی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با وجود اینکه امروز نسبت به پنج سال گذشته قیمت قیر بالغ بر شش برابر شده است خدمت رسانی با قوت و جدیت بیشتری ادامه دارد.

وی ابراز کرد: علاوه بر قیمت بالای قیر و حمل و نقل آن، شرایط تأمین آن، چالش‌ها را مضاعف می‌کند چراکه برای خریداری آن از بورس، نیاز به نقدینگی بالایی است که با توجه به شرایط اقتصادی، شرایطی دشوار است.

مدیرعامل سازمان عمران و بازآفرینی شهری کاشان با اشاره به مساحت مجموع ۱۰ میلیون متر مربعی معابر کاشان تصریح کرد: این در حالی است که نهایت ظرفیت اجرای آسفالت معابر در یک سال باتوجه به وضعیت اقتصادی و امکانات موجود، حدود ۹۰ تا ۱۰۰ هزار تن است که در معابر بالای شش متر به صورت روکش مکانیزه و کمتر از آن به صورت دستی اجرا می‌شود.

وی با بیان اینکه هر هزارمترمربع از معابر نیازمند ۱۱۵ تن آسفالت بوده و بهسازی کل معابر شهری یک میلیون و ۱۵۰ هزار تن آسفالت احتیاج دارد، خاطرنشان کرد: در سال تنها ۹۰ تا ۱۰۰ هزار تن آسفالت بیشتر نمی‌توان تهیه کرد.

تحقیقی گفت: بر این اساس اجرای آسفالت در کل معابر شهر ۱۱ سال طول می‌کشد و این در حالی است که استاندارد نگهداشت آسفالت بین پنج تا هفت سال است.

وی با تاکید بر اینکه برنامه اجرای آسفالت در سطح معابر در هماهنگی کامل با ادارات خدمت رسان انجام می‌شود تا بعد از بهسازی، معبری بی مورد تخریب قرار نگیرد، گفت: اما گاهی یک حفره، فرونشست یا مستهلک بودن تأسیسات شهری باعث خرابی آسفالت کل خیابان می‌شود.

مدیرعامل سازمان عمران و بازآفرینی شهری کاشان با ذکر برخی از پروژه‌های عمرانی، به بهسازی مسیر منتهی به باغ فین اشاره و عنوان کرد: پس از مرحله نخست بهسازی، بخش دوم آن هم اکنون در مرحله زمینی کردن خطوط برق و حذف کامل تیرها قرار دارد که کل پروژه همزمان با نوروز به بهره برداری می‌رسد.

به گفته وی، در صورت همیاری کسبه و ساکنین این پروژه صرفاً مکانی برای پیاده روی و مسیر دوچرخه سواری بوده و خط ویژه ای هم برای تردد خودروهای خدماتی و امدادرسان درنظرگرفته شده است.

تحقیقی افزود: پروژه بهسازی مسیر بافت تاریخی کوی مسجد جامع (کوی شهیدان دقیقی) تا محلات طاهر و منصور و غیره نیز تا پایان سال تکمیل می‌شود.