به گزارش خبرنگار مهر، آئین بهره برداری از عملیات روکش آسفالت روستاهای جنوب سمنان با حضور استاندار سمنان، فرماندار شهرستان، مدیرکل راهداری وحمل ونقل جادهای استان و مدیران استانی و مقامات محلی صبح شنبه برگزار شد.
مدیرکل راهداری و حمل ونقل جادهای استان سمنان در این آئین با اشاره به اهمیت خدمات رسانی به روستاها گفت: خدمات رسانی به روستاها و اجرای این قبیل طرحها علاوه بر تسهیل تردد شهروندان، نقش مؤثری در کاهش تصادفات جادهای و ارتقای کیفیت خدماترسانی به مردم منطقه خواهد داشت.
احسان منصور کیایی افزود: با پیگیریهای صورت گرفته عملیات اجرایی بهسازی و روکش آسفالت ۳ کیلومتر از محور روستایی حسنآباد به دلازیان انجام شد.
وی اظهار داشت: این عملیات با هدف بهبود کیفیت مسیر، ارتقاء ایمنی عبور و مرور، و تسهیل در ارائه خدماترسانی به مردم و ساکنین منطقه با اعتباری بالغ بر ۱۴۰ میلیارد ریال شامل تعریض، زیرسازی و روکش آسفالت صورت گرفت و اکنون این محور آماده بهرهبرداری است.
مدیرکل راهداری و حمل ونقل جادهای استان سمنان افزود: محور یادشده یکی از راههای مهم ارتباطی در منطقه محسوب میشود و بهسازی آن تأثیر مستقیمی در بهبود وضعیت حملونقل محلی خواهد داشت.
منصورکیایی با اشاره به اهمیت نگهداری راههای روستایی گفت: راهداری استان بهطور مستمر در حال اجرای پروژههای مشابه در سایر نقاط است تا زمینهای برای تردد ایمن و راحتتر برای شهروندان فراهم شود.
