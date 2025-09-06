  1. استانها
  2. سمنان
۱۵ شهریور ۱۴۰۴، ۱۳:۲۷

بهره‌برداری از ۳ کیلومتر راه روستایی در جنوب سمنان

بهره‌برداری از ۳ کیلومتر راه روستایی در جنوب سمنان

سمنان- در آیینی با حضور جمعی از مدیران ارشد استانی، پروژه بهسازی و روکش آسفالت محور ارتباطی حیاتی «حسن‌آباد به دلازیان» سمنان به طول سه کیلومتر و ۱۴۰میلیارد ریال اعتبار به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، آئین بهره برداری از عملیات روکش آسفالت روستاهای جنوب سمنان با حضور استاندار سمنان، فرماندار شهرستان، مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده‌ای استان و مدیران استانی و مقامات محلی صبح شنبه برگزار شد.

مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده‌ای استان سمنان در این آئین با اشاره به اهمیت خدمات رسانی به روستاها گفت: خدمات رسانی به روستاها و اجرای این قبیل طرح‌ها علاوه بر تسهیل تردد شهروندان، نقش مؤثری در کاهش تصادفات جاده‌ای و ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی به مردم منطقه خواهد داشت.

احسان منصور کیایی افزود: با پیگیری‌های صورت گرفته عملیات اجرایی بهسازی و روکش آسفالت ۳ کیلومتر از محور روستایی حسن‌آباد به دلازیان انجام شد.

وی اظهار داشت: این عملیات با هدف بهبود کیفیت مسیر، ارتقاء ایمنی عبور و مرور، و تسهیل در ارائه خدمات‌رسانی به مردم و ساکنین منطقه با اعتباری بالغ بر ۱۴۰ میلیارد ریال شامل تعریض، زیرسازی و روکش آسفالت صورت گرفت و اکنون این محور آماده بهره‌برداری است.

مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده‌ای استان سمنان افزود: محور یادشده یکی از راه‌های مهم ارتباطی در منطقه محسوب می‌شود و بهسازی آن تأثیر مستقیمی در بهبود وضعیت حمل‌ونقل محلی خواهد داشت.

منصورکیایی با اشاره به اهمیت نگهداری راه‌های روستایی گفت: راهداری استان به‌طور مستمر در حال اجرای پروژه‌های مشابه در سایر نقاط است تا زمینه‌ای برای تردد ایمن و راحت‌تر برای شهروندان فراهم شود.

کد خبر 6581275

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها