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۶ آبان ۱۴۰۴، ۱۳:۲۶

۳۰ هزار تن گندم در بوشهر تخلیه می‌شود

۳۰ هزار تن گندم در بوشهر تخلیه می‌شود

بوشهر- سرپرست اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر گفت: عملیات تخلیه کشتی حامل ۳۰ هزار و ۴۰۰ تن گندم در مجتمع بندری نگین بوشهر آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیاوش ارجمندزاده افزود: عملیات تخلیه این کشتی ظرف کمتر از یک هفته انجام خواهد شد و این امر بیانگر آمادگی کامل مجتمع بندری نگین برای پذیرش و تخلیه کالاهای اساسی است.

وی اظهار کرد: پهلوگیری این کشتی در مجتمع بندری نگین، گام مهمی در جهت بهره‌برداری عملیاتی از ظرفیت‌های این بندر به شمار می‌رود و نقش مؤثری در تسهیل ورود و توزیع کالاهای اساسی کشور خواهد داشت.

سرپرست اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر بیان کرد: در نیمه نخست امسال، ۵۶ هزار و ۶۰۰ تن انواع کالای اساسی شامل گندم، ذرت و برنج در بندر بوشهر تخلیه شده است.

ارجمندزاده ادامه داد: با فراهم شدن زیرساخت‌ها و تجهیزات مورد نیاز، مجتمع بندری نگین به‌عنوان یکی از قطب‌های جدید تخلیه و بارگیری کالاهای اساسی در جنوب کشور در حال تثبیت جایگاه خود است.

کد مطلب 6637316

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