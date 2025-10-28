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۶ آبان ۱۴۰۴، ۱۶:۳۸

۲ رستوران سنتی متخلف در لرستان پلمب شدند

۲ رستوران سنتی متخلف در لرستان پلمب شدند

خرم‌آباد - در راستای اجرای ضوابط انتظامی و برخورد با رفتارهای هنجارشکنانه، دو رستوران سنتی متخلف در لرستان پلمب شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرگرد نصیر کوهزادی رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی لرستان امروز سه‌شنبه در جمع خبرنگاران از پلمب فوری سه واحد صنفی متخلف شامل دو رستوران سنتی و یک مرکز غیرمجاز خبر داد و تأکید کرد که این اقدام در راستای اجرای ضوابط انتظامی و برخورد با رفتارهای هنجارشکنانه صورت‌گرفته است.

وی از اجرای موفقیت‌آمیز طرح ضربتی نظارت بر صنوف خبر داد و گفت: در پی رصد مستمر فعالیت‌های صنفی و در راستای پیشگیری از بروز ناهنجاری‌های اجتماعی، تعداد سه واحد صنفی در سطح استان به دلیل عدم انطباق کامل با ضوابط قانونی و مقررات انتظامی، شناسایی و پلمب شدند.

رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی لرستان، افزود: این واحدهای متخلف شامل دو رستوران سنتی و یک مرکز بوده‌اند که اقدام به ارائه خدمات غیرمجاز تتو و خال‌کوبی کرده بودند با هماهنگی قضائی پلمب شدند.

سرگرد کوهزادی، تأکید کرد: پلیس با جدیت کامل بر فعالیت واحدهای حساس نظیر قهوه‌خانه‌ها، کافی‌شاپ‌ها و رستوران‌ها اشراف دارد و هیچ‌گونه مماشاتی با متخلفین صورت نخواهد گرفت.

وی گفت: به‌تمامی صاحبان مشاغل هشدار می‌دهیم که چتر اطلاعاتی پلیس فعال است و هرگونه تخلف، به‌ویژه آنچه که مغایر با موازین اخلاقی و قانونی باشد، با برخورد قاطع قانونی و پلمب واحد صنفی مواجه خواهد شد.

کد مطلب 6637448

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