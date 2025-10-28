به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی رادیو نمایش، با حکم علی بخشیزاده معاون صدای سازمان صداوسیما، محسن سوهانی مدیرکل هنرهای نمایشی رادیو و رادیونمایش، با حفظ سمت به عنوان دبیر کمیته روابط بینالملل معاونت صدا منصوب شد. این انتصاب با هدف گسترش تعاملات رسانهای بینالمللی، ارتقای دیپلماسی فرهنگی و توسعه همکاریهای فرامرزی در حوزه رادیو انجام شده است.
در متن حکم آمده است که با توجه به دانش، تخصص و تجربههای ارزشمند آقای سوهانی در حوزه ارتباطات و تعاملات بینالمللی، انتظار میرود با اتکا به ظرفیتهای تخصصی شبکهها و واحدهای ذیربط، اقدامات و مأموریتهای زیر را پیگیری کند: ایجاد هماهنگی و همافزایی با معاونت برونمرزی و اداره کل امور بینالملل برای حضور هدفمند معاونت صدا در مجامع و رویدادهای بینالمللی، برنامهریزی و ساماندهی حضور تولیدات رادیویی در جشنوارهها و رقابتهای معتبر جهانی از جمله ABU PRIZE، تشکیل و هدایت کمیته روابط بینالملل معاونت صدا برای سیاستگذاری و تصمیمسازی در امور بینالمللی، رصد و تحلیل روندهای رسانهای جهان، تقویت دیپلماسی رسانهای و تعاملات فرهنگی بینالمللی و پیشنهاد و پیگیری تفاهمنامهها و همکاریهای مشترک بینالمللی.
محسن سوهانی دانشآموخته دکترای تخصصی مدیریت رسانه و اطلاعات از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز و دارنده اعتبارنامه عالی حکمرانی از مدرسه حکمرانی شهید بهشتی وابسته به دانشگاه عالی دفاع ملی است. وی از اساتید و پژوهشگران باسابقه حوزه دیپلماسی عمومی و مطالعات میانرشتهای علوم انسانی و حکمرانی بوده و سابقه تدریس در دانشگاههای مختلف و حضور و داوری در مجامع و همایشهای داخلی و بینالمللی را دارد.
سوابق مدیریتی و اجرایی وی شامل مدیرکلی هنرهای نمایشی رادیو و شبکه رادیویی نمایش، مدیر واحد هنری شبکه جهانی سحر، مؤسس و مدیر کانال رادیو و تلویزیون سحر بالکان، مشاور مدیر شبکه یک سیما، دبیر بخش تلهتئاتر جشنواره بینالمللی تئاتر فجر و ریاست کمیته بینالملل جشنواره رادیویی پژواک است. علاوه بر این، دکتر سوهانی نویسنده و کارگردان آثار متعدد مستند و داستانی از جمله فیلم سینمایی «آوازهای باد» در بوسنی و هرزگوین بوده و آثاری در حوزه ادبیات داستانی و پژوهشهای علوم انسانی از جمله «خداوند پیتزا دوست ندارد»، «آنفلوآنزای نیویورکی»، «دیپلماسی عمومی و رسانه»، «کشکول مجازی» و «علوم ارتباطات کوانتومی» منتشر کرده است.
این انتصاب نشاندهنده اهتمام سازمان صداوسیما به تقویت حضور مؤثر رسانه ملی در عرصههای بینالمللی و ارتقای دیپلماسی فرهنگی کشور است.
نظر شما