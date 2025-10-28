  1. هنر
  2. رادیو و تلویزیون
۶ آبان ۱۴۰۴، ۱۷:۴۲

محسن سوهانی دبیر کمیته روابط بین‌الملل معاونت صدا منصوب شد

محسن سوهانی دبیر کمیته روابط بین‌الملل معاونت صدا منصوب شد

مدیرکل هنرهای نمایشی رادیو و رادیونمایش، با حفظ سمت به عنوان دبیر کمیته روابط بین‌الملل معاونت صدا منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی رادیو نمایش، با حکم علی بخشی‌زاده معاون صدای سازمان صداوسیما، محسن سوهانی مدیرکل هنرهای نمایشی رادیو و رادیونمایش، با حفظ سمت به عنوان دبیر کمیته روابط بین‌الملل معاونت صدا منصوب شد. این انتصاب با هدف گسترش تعاملات رسانه‌ای بین‌المللی، ارتقای دیپلماسی فرهنگی و توسعه همکاری‌های فرامرزی در حوزه رادیو انجام شده است.

در متن حکم آمده است که با توجه به دانش، تخصص و تجربه‌های ارزشمند آقای سوهانی در حوزه ارتباطات و تعاملات بین‌المللی، انتظار می‌رود با اتکا به ظرفیت‌های تخصصی شبکه‌ها و واحدهای ذی‌ربط، اقدامات و مأموریت‌های زیر را پیگیری کند: ایجاد هماهنگی و هم‌افزایی با معاونت برون‌مرزی و اداره کل امور بین‌الملل برای حضور هدفمند معاونت صدا در مجامع و رویدادهای بین‌المللی، برنامه‌ریزی و ساماندهی حضور تولیدات رادیویی در جشنواره‌ها و رقابت‌های معتبر جهانی از جمله ABU PRIZE، تشکیل و هدایت کمیته روابط بین‌الملل معاونت صدا برای سیاستگذاری و تصمیم‌سازی در امور بین‌المللی، رصد و تحلیل روندهای رسانه‌ای جهان، تقویت دیپلماسی رسانه‌ای و تعاملات فرهنگی بین‌المللی و پیشنهاد و پیگیری تفاهم‌نامه‌ها و همکاری‌های مشترک بین‌المللی.

محسن سوهانی دانش‌آموخته دکترای تخصصی مدیریت رسانه و اطلاعات از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز و دارنده اعتبارنامه عالی حکمرانی از مدرسه حکمرانی شهید بهشتی وابسته به دانشگاه عالی دفاع ملی است. وی از اساتید و پژوهشگران باسابقه حوزه دیپلماسی عمومی و مطالعات میان‌رشته‌ای علوم انسانی و حکمرانی بوده و سابقه تدریس در دانشگاه‌های مختلف و حضور و داوری در مجامع و همایش‌های داخلی و بین‌المللی را دارد.

سوابق مدیریتی و اجرایی وی شامل مدیرکلی هنرهای نمایشی رادیو و شبکه رادیویی نمایش، مدیر واحد هنری شبکه جهانی سحر، مؤسس و مدیر کانال رادیو و تلویزیون سحر بالکان، مشاور مدیر شبکه یک سیما، دبیر بخش تله‌تئاتر جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر و ریاست کمیته بین‌الملل جشنواره رادیویی پژواک است. علاوه بر این، دکتر سوهانی نویسنده و کارگردان آثار متعدد مستند و داستانی از جمله فیلم سینمایی «آوازهای باد» در بوسنی و هرزگوین بوده و آثاری در حوزه ادبیات داستانی و پژوهش‌های علوم انسانی از جمله «خداوند پیتزا دوست ندارد»، «آنفلوآنزای نیویورکی»، «دیپلماسی عمومی و رسانه»، «کشکول مجازی» و «علوم ارتباطات کوانتومی» منتشر کرده است.

این انتصاب نشان‌دهنده اهتمام سازمان صداوسیما به تقویت حضور مؤثر رسانه ملی در عرصه‌های بین‌المللی و ارتقای دیپلماسی فرهنگی کشور است.

کد مطلب 6637476
عطیه موذن

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها