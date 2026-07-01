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۱۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۳۲

۱۵ قطعه نمایشی کوتاه برای ایام بدرقه پیکر رهبر شهید آماده شد

۱۵ قطعه نمایشی کوتاه برای ایام بدرقه پیکر رهبر شهید آماده شد

مدیر رادیو نمایش خبر داد که برای ایام بدرقه پیکر رهبر شهید مجموعه‌ای از ۱۵ قطعه نمایشی کوتاه در قالب رادیوتئاتر تولید شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی رادیو، محسن سوهانی مدیرکل هنرهای نمایشی رادیو و رادیونمایش با اشاره به رسالت و ماموریت این شبکه در پاسداشت قائد شهید و مراسم ملی بدرقه ایشان، از تولید مجموعه‌ای ویژه برای پوشش این رویداد تاریخی در ویژه برنامه «در سوگ سرو» خبر داد.

سوهانی با تأکید بر هم‌افزایی میان رادیونمایش و گروه اجتماعی شبکه یک سیما در این مسیر، اظهار کرد: در همین راستا و به عنوان میان برنامه ای در وصف و معرفی ابعاد شخصیتی قائد شهید با زبان روایت نمایشی، مجموعه‌ای شامل ۱۵ قطعه نمایشی کوتاه در قالب رادیوتئاتر تولید شده است که به صورت صوت‌ و تصویری از شبکه‌های رادیو نمایش و شبکه یک سیما پخش خواهد شد.

مدیرکل هنرهای نمایشی رادیو با اشاره به عوامل این مجموعه هنری، افزود: کارگردانی هنری این مجموعه بر عهده میلاد جباری مولانا است و کارگردانی تلویزیونی آن را نیز امیر شعیبی بر عهده دارد. این هم‌افزایی میان دو شبکه رادیو و تلویزیونی، گامی مؤثر در تحقق راهبرد هم افزایی در رسانه ملی خواهد بود.

وی در پایان عنوان کرد: تمامی این آثار در هفته جاری مراحل نهایی تولید را طی می‌کنند و فرآیند پخش آنها همزمان با برگزاری مراسم بدرقه، از رادیو نمایش و شبکه یک سیما آغاز خواهد شد.

کد مطلب 6876337
عطیه موذن

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