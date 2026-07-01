۱۵ قطعه نمایشی کوتاه برای ایام بدرقه پیکر رهبر شهید آماده شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی رادیو، محسن سوهانی مدیرکل هنرهای نمایشی رادیو و رادیونمایش با اشاره به رسالت و ماموریت این شبکه در پاسداشت قائد شهید و مراسم ملی بدرقه ایشان، از تولید مجموعهای ویژه برای پوشش این رویداد تاریخی در ویژه برنامه «در سوگ سرو» خبر داد.
سوهانی با تأکید بر همافزایی میان رادیونمایش و گروه اجتماعی شبکه یک سیما در این مسیر، اظهار کرد: در همین راستا و به عنوان میان برنامه ای در وصف و معرفی ابعاد شخصیتی قائد شهید با زبان روایت نمایشی، مجموعهای شامل ۱۵ قطعه نمایشی کوتاه در قالب رادیوتئاتر تولید شده است که به صورت صوت و تصویری از شبکههای رادیو نمایش و شبکه یک سیما پخش خواهد شد.
مدیرکل هنرهای نمایشی رادیو با اشاره به عوامل این مجموعه هنری، افزود: کارگردانی هنری این مجموعه بر عهده میلاد جباری مولانا است و کارگردانی تلویزیونی آن را نیز امیر شعیبی بر عهده دارد. این همافزایی میان دو شبکه رادیو و تلویزیونی، گامی مؤثر در تحقق راهبرد هم افزایی در رسانه ملی خواهد بود.
وی در پایان عنوان کرد: تمامی این آثار در هفته جاری مراحل نهایی تولید را طی میکنند و فرآیند پخش آنها همزمان با برگزاری مراسم بدرقه، از رادیو نمایش و شبکه یک سیما آغاز خواهد شد.
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