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۶ آبان ۱۴۰۴، ۱۶:۲۸

کتاب «اُمّاه» سوژه پویش کتاب‌خوانی «کتاب و زندگی» شد

کتاب «اُمّاه» سوژه پویش کتاب‌خوانی «کتاب و زندگی» شد

بیست‌ویکمین پویش کتاب‌خوانی «کتاب و زندگی» با محوریت کتاب «اُمّاه» و با هدف ترویج فرهنگ مطالعه و بازخوانی سیره اجتماعی بانوی بزرگ اسلام حضرت فاطمه زهرا(س)، برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «اُمّاه» نوشتاری تاریخی ادبی از سیرۀ اجتماعی حضرت فاطمه زهرا(س) است که به قلم حمید سبحانی‌صدر نگارش یافته و از سوی انتشارات واژه‌پرداز اندیشه منتشر شده است.

این اثر نگاهی نو و مستند به زندگی اجتماعی سرور زنان عالم دارد و بخش‌هایی کمتر روایت‌شده از سیره دخترانه، همسرانه، مادرانه و اجتماعی حضرت را با زبانی روشن و مستند به تصویر می‌کشد.

این پویش فرصتی است برای بازخوانی جایگاه زن مسلمان در جهان امروز و نگاهی دوباره به نقش حضرت فاطمه زهرا(س) در ابعاد گوناگون زندگی اجتماعی.

علاقه‌مندان برای شرکت در این پویش و دریافت کتاب می‌توانند عدد ۹ را به سامانه ۳۰۰۰۱۹۳۲ پیامک کنند.

جوایز این دوره از پویش شامل کمک‌هزینه سفر به مشهد مقدس و کربلای معلی می‌باشد.

کتاب «اُمّاه» سوژه پویش کتاب‌خوانی «کتاب و زندگی» شد

* خلیل لطیف

کد مطلب 6637590

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