به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «اُمّاه» نوشتاری تاریخی ادبی از سیرۀ اجتماعی حضرت فاطمه زهرا(س) است که به قلم حمید سبحانی‌صدر نگارش یافته و از سوی انتشارات واژه‌پرداز اندیشه منتشر شده است.

این اثر نگاهی نو و مستند به زندگی اجتماعی سرور زنان عالم دارد و بخش‌هایی کمتر روایت‌شده از سیره دخترانه، همسرانه، مادرانه و اجتماعی حضرت را با زبانی روشن و مستند به تصویر می‌کشد.

این پویش فرصتی است برای بازخوانی جایگاه زن مسلمان در جهان امروز و نگاهی دوباره به نقش حضرت فاطمه زهرا(س) در ابعاد گوناگون زندگی اجتماعی.

علاقه‌مندان برای شرکت در این پویش و دریافت کتاب می‌توانند عدد ۹ را به سامانه ۳۰۰۰۱۹۳۲ پیامک کنند.

جوایز این دوره از پویش شامل کمک‌هزینه سفر به مشهد مقدس و کربلای معلی می‌باشد.

* خلیل لطیف