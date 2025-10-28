تحقق پوشش ۹۹.۹ درصدی گازرسانی در گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل نرسی، عصر سه شنبه از تکمیل گازرسانی به تمامی روستاهای دارای شرایط فنی و اقتصادی خبر داد و گفت: از مجموع ۹۹۲ روستای استان، ۹۵۲ روستا قابلیت گازرسانی داشتند که همگی اکنون از گاز طبیعی بهره‌مند هستند.

وی افزود: این موفقیت نتیجه چندین سال تلاش مستمر مجموعه کارکنان شرکت گاز گلستان و اجرای طرح‌های توسعه‌ای در مناطق مختلف استان است که نقش مهمی در ارتقای رفاه مردم و بهبود شرایط زندگی روستاییان ایفا کرده است.

مدیرعامل شرکت گاز گلستان با اشاره به وضعیت روستاهای باقیمانده گفت: ۴۰ روستا به‌دلیل قرار گرفتن در مسیر کوچ عشایر، واقع‌شدن در حریم‌ها یا فاصله زیاد از خطوط اصلی گاز و نیز نداشتن توجیه اقتصادی، فعلاً در فهرست گازرسانی قرار ندارند؛ اما در صورت فراهم‌شدن شرایط لازم، گازرسانی به این مناطق نیز در دستور کار شرکت خواهد بود.

نرسی ادامه داد: اکنون همه ۳۷ شهر گلستان و بیش از یک‌هزار و ۳۸۰ واحد صنعتی عمده از گاز طبیعی استفاده می‌کنند که این امر سهم قابل‌توجهی در توسعه پایدار، رشد صنعتی و رونق اقتصادی استان دارد.

وی خاطرنشان کرد: شرکت گاز استان گلستان تلاش دارد با ارتقای زیرساخت‌های شبکه و توسعه خدمات، زمینه استفاده ایمن، پایدار و گسترده‌تر از گاز طبیعی را برای همه مشترکان در بخش‌های شهری و روستایی فراهم کند.