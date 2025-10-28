اسب ایرانی در مسابقه جایزه بزرگ فرانسه اول شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات اسب دوانی «پری حیان» در پیست تولوز فرانسه شاهد درخشش دو اسب کمپانی پرورش اسب ایران بود. تی اس وسیما مادیان سه ساله که برای سومین بار در یک رویداد بلک تایپ، از عالیترین تورنمنتهای اسب دوانی دنیا شرکت میکرد، درحالی که در خط استارت صاحب جایگاه مناسبی نشده بود و تا ۲۰۰ متر پایانی در جایگاه هفتم قرار داشت با استارتی انفجاری توانست قهرمان این کورس شود.
تی اس وسیما که توسط زاویه توماس دوملت، مربی فرانسوی متولد تهران آموزش یافته متعلق به دانیال جباری قائم مقام و مدیر پیشین کمیته آموزش اسب دوانی ایران است. اولین اسبی که تحت مالکیت مالکین ایرانی موفق به قهرمانی در یک مسابقه بلکتایپ در نژاد عرب شده. اما تی اس ویسما تنها اسب قهرمان پرورش یافته در کمپانی ایرانی نبود و نرسی نریان سه ساله که به تازگی به عنوان گرانترین اسب حراج آرکانا فروخته شده توانست با اختلاف از سایر رقبا قهرمان دسته نریانهای این کورس بلک تایپ در تولوز فرانسه شود.
نظر شما