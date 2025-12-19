پایان هفته ششم کورس پاییزی گنبد با جوایز میلیاردی

به گزارش خبرنگار مهر، هفته ششم کورس‌های پاییزی ۱۴۰۴ در گنبدکاووس با توزیع مجموعاً ۲۸ میلیارد و ۴۵۰ میلیون ریال جایزه نقدی، به کار خود پایان داد. در این روز ۶۵ رأس اسب از نژادهای ترکمن، تروبرد و دوخون در هفت کورس در مسافت‌های هزار، هزار و ۲۰۰ و هزار و۶۰۰ متری به رقابت پرداختند.



نخستین رقابت هفته به اسب‌های ترکمن اختصاص داشت که در آن میکائیل پیل‌تن با عملکردی منسجم بر پشت اسب اسپریت آرشیدا موفق شد خط پایان را زودتر از دیگران قطع کند و مقام اول را کسب کند. پس از وی، محمد حسام خوجملی با سام پاشا در جایگاه دوم و آرمین آق آتابای با اورخان اس اچ در جایگاه سوم قرار گرفتند تا روز با رقابت نژاد اصیل آغاز شود.



رقابت اسب‌های دوخون برنده دو ساله، شاهد پیروزی محمد خوجملی با فوکوس بالام بود که توانست اختلاف خود را با سایر مدعیان حفظ کند. بنیامین جرجانی با میس آف کوئینز در جایگاه دوم قرار گرفت و مبین کم با اسب تورال سکوی سوم این دور را از آن خود کرد.



در کورسی که مسیر آینده‌سازان دوخون را تعیین می‌کرد، مؤمن بهادر با حاکم بیوتی نمایشی قدرتمند ارائه داد و قهرمان شد. آق اویلی بشگرد با سالار سیا موفق به کسب رتبه دوم شد و آرمین آق آتابای با اوچی لیئو توانست در جایگاه سوم بایستد.



کورس چهارم رقابتی میان اسب‌های کلاس ۶ دوخون بود که با برتری علیرضا کوهستانی و اسبش نیوتون به پایان رسید. نورمحمد بهادر با دلتیک تعقیب‌کننده اصلی بود و در جایگاه دوم قرار گرفت، در حالی که بنیامین جرجانی با تاواش ناز سوم شد.



در میدان تروبردها، علیرضا صالح پور با مدیریت صحیح اسب ریو انجوی توانست از سد رقبا بگذرد و پیروز میدان شود. آرمین آق آتابای با دبولت دوم شد و کمال دلیجه عطا با های هلو هاواریو توانست در جایگاه سوم جای بگیرد.



یکی از مهم‌ترین و سنگین‌ترین کورس‌های هفته (کلاس ۱ دوخون +۳ سال) شاهد دومین قهرمانی هفته برای مؤمن بهادر بود که با اورانیوم به پیروزی رسید. شرف جمشیدی با ناز بانو در رده دوم قرار گرفت و مبین کم با کاسیاس سوم شد.



هفته ششم با قهرمانی بنیامین جرجانی به پایان رسید؛ وی با اسب سورینو توانست بر این دور مسلط شود و یکی از بهترین نتایج هفته را برای خود رقم بزند. مؤمن بهادر با مستر یونایتد دوم شد و آرمین ایکدری با جان داداش در جایگاه سوم ایستاد.