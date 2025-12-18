رقابت تنگاتنگ ۷۴ اسب در گنبدکاووس برای کسب جایزه ۲۴ میلیارد ریالی

به گزارش خبرنگار مهر، هفته ششم کورس پاییزه اسبدوانی ۱۴۰۴ گنبدکاووس با حضور پرشور علاقه‌مندان به این ورزش اصیل ایرانی و با رقابت ۷۴ رأس اسب از نژادهای مختلف آغاز شد. مجموع جوایز این هفته، بیش از ۲۴ میلیارد و ۲۲۰ میلیون ریال اعلام شد.



در این دوره از رقابت‌ها، از میان ۸۰ اسب ثبت‌نامی، ۷۴ رأس در هفت دور هیجان‌انگیز در مسافت‌های ۱۰۰۰، هزار و ۲۰۰ و هزار و ۶۰۰ متر به میدان رفتند و چابکسواران برتر کشور برای کسب عنوان قهرمانی تا آخرین لحظه تلاش کردند.

نتایج دورهای هفت‌گانه

در دور نخست، اسب «دیار زرگر» با نمایش سرعت و استقامتی چشمگیر از خط پایان گذشت و مقام قهرمانی را کسب کرد. «شهناز صحرانورد» و «آلبارس یوسف‌رضا» به‌ترتیب در جایگاه‌های دوم و سوم ایستادند.



در دور دوم، رقابت نزدیک میان شرکت‌کنندگان سرانجام به نفع «عقاب صحرای قیداری» خاتمه یافت. «عرشیا زرگر» و «اسپارتاکوس ترکان» نیز مقام‌های دوم و سوم را از آن خود کردند.



اسب «دوبی لیدر» در دور سوم توانست با قدرت از رقبا پیشی بگیرد و صدرنشین شود. پس از وی، «سیتی گزل» و «آلپین گلد» به‌ترتیب دوم و سوم شدند.



در چهارمین دور رقابت‌ها، «ماکسیموس» با قدرت از خط پایان گذشت و قهرمان شد، در حالی که «تیک بوی» و «سمرقند» به ترتیب جایگاه‌های دوم و سوم را از آن خود کردند.



دور پنجم نیز صحنه درخشش «کاتیوشکا» بود که با عملکردی درخشان مقام نخست را کسب کرد. پس از وی، «تیوان آی‌تی‌سی» و «آس پیک» در جایگاه‌های دوم و سوم قرار گرفتند.



در ششمین دور، «بابا امان» موفق به کسب عنوان قهرمانی شد و «یادگار وسوسه» و «پرنسس جی» به‌ترتیب دوم و سوم شدند.



در دور هفتم و پایانی، اسب «برنا» با پیروزی خود شور و هیجان را به اوج رساند. «ماورا» و «دوبی رجینی» نیز دوم و سوم شدند تا پرونده هفته ششم با رقابتی تماشایی بسته شود.

در پایان این رویداد، بنیامین جرجانی با کسب دو عنوان قهرمانی به‌عنوان بهترین چابکسوار هفته معرفی شد و مورد تقدیر قرار گرفت.

به گفته مسئولان هیأت سوارکاری گلستان، روزهای دوم و سوم هفته ششم کورس پاییزی ۱۴۰۴ گنبدکاووس در روزهای پنج‌شنبه و جمعه، ۲۷ و ۲۸ آذرماه با حضور پرشور تماشاگران در مجموعه سوارکاری گنبدکاووس، پایتخت اسبدوانی ایران برگزار خواهد شد.