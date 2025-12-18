به گزارش خبرنگار مهر، هفته ششم مسابقات سوارکاری پاییزه ۱۴۰۴ گنبدکاووس در روز دوم خود عصر پنچشنبه با رقابت هیجان‌انگیز ۷۰ رأس اسب از نژادهای ترکمن، تروبرد و دوخون در هفت دور مجزا پیگیری شد.

در پایان این رقابت‌ها که در مسافت‌های ۱۰۰۰، هزار و ۲۰۰ و هزار و ۶۰۰ متر برگزار شد، مجموع جوایز نقدی اهدا شده به صاحبان اسب‌های برتر مبلغ ۲۳ میلیارد و ۹۸۰ میلیون ریال رسید.

برترین‌های هر دور به شرح زیر اعلام شد:

دور اول در این کورس که ویژه اسب‌های مبتدی و نبرده سه سال به بالا بود، اسب «دایمونت» با هدایت یسار زارعی کسلخه، از خط پایان عبور کرد و مقام نخست را به دست آورد. «لاله یارعلی» و «تک نور» به ترتیب دوم و سوم شدند.

دور دوم اسب «جان نورا» به چابک سواری بهرام بینایی، توانست عنوان قهرمانی این بخش را از آن خود کند. این کورس شاهد رقابت نزدیکی بود که در نهایت «سیتی بوی» و «آسیلتاش» در جایگاه‌های بعدی قرار گرفتند.

دور سوم: رقابت اسب‌های کلاس ۶ (امتیاز ۵۱ تا ۶۵) به پیروزی «ژاکلین» با چابک سواری علیرضا کوهستانی انجامید. «جان ویک ۲» و «باس باتور» عناوین دوم و سوم را از آن خود کردند.

دور چهارم: در بخش اسب‌های تروبرد کلاس ۶ (امتیاز ۴۶ تا ۶۰)، اسب «تی تاپ» با درخشش آق اویلی بشگرد، فاتح این دوره شد.

دور پنجم: این مسافت به اسب‌های قدرتمند کلاس ۲ (امتیاز ۹۱ تا ۱۰۵) اختصاص داشت که در آن «دنز وری» با سوارکاری بنیامین جرجانی، نمایشی خیره‌کننده داشت و اول شد و اسب‌های لاکسینا و تایم وری به ترتیب جایگاه دوم و سوم را از آن خود ساختند.

دور ششم: در طولانی‌ترین کورس روز برای تروبردها (کلاس ۵)، اسب «دسیسه» تحت هدایت مهدی چپرلی، توانست با حفظ برتری خود، مقام اول را کسب کند و اسب‌های ایران بوی و نوهج در سکوهای دوم و سوم قرار گرفتند.

دور هفتم: آخرین کورس روز به اسب‌های ترکمن کلاس ۷ (امتیاز ۳۵ تا ۴۵) اختصاص داشت که طی آن، اسب «سیلور یزدانی» با چابک سواری سهراب دهش، بر سکوی قهرمانی ایستاد و اسب‌های رخش صحرا و شادزی سیاهپوش به دنبال آن دوم و سوم شدند.

سومین روز هفته ششم کورس پاییزه ۱۴۰۴ گنبدکاووس فردا جمعه (۲۸ آذرماه) در مجموعه سوارکاری این شهرستان برگزار خواهد شد.