سهراب دهش چابکسوار برتر هفته هفتم اسبدوانی گنبدکاووس شد

به گزارش خبرنگار مهر، سومین روز از هفته هفتم رقابت‌های کورس زمستانه سال ۱۴۰۴ در مجموعه سوارکاری بزرگ گنبدکاووس عصر جمعه با حضور پرشور علاقه‌مندان و تماشاگران برگزار شد.



در این روز، رقابت چابکسواران در هفت کورس هزار و هزار و ۲۰۰ متری به پایان رسید و صحنه‌هایی دیدنی از هماهنگی، سرعت و مهارت را در میدان سوارکاری رقم زد.



کورس اول: بنیامین جرجانی با اسب «جان وحدانی» عنوان نخست را کسب کرد. مؤمن بهادر با اسب «لاچین ینقاق» دوم شد و عبدالحلیم قبادی نیز با اسب «آرتاش رحمتی» عنوان سومی را به دست آورد.



کورس دوم: سهراب دهش با اسب «کیهان شایگان» قهرمان شد. بنیامین جرجانی با اسب «ژوپیتر سیاه‌پوش» به مقام دوم رسید و شهرام بهادری با اسب «کو آت» سوم شد.



کورس سوم: امیر مختومی با اسب «هاریکا» پیشتاز مسابقه و قهرمان شد. محمدعلی ای ری با اسب «متانویا» دوم شد و عبدالحلیم قبادی با اسب «کایان» سوم شد.



کورس چهارم: محمد صفا آموت با اسب «لیدی سانگ» به صدر رسید و قهرمان شد. یوسف محمدی با اسب «آلما» دوم و رامین قهرمانی با اسب «النورا» سوم شد.



کورس پنجم: پیروزی از آن محمد خوجملی با اسب «آناسلین» بود. آرمین آق‌آتابای با اسب «سامرسانگ» دوم و محمد صفا آموت با اسب «بلاتو» سوم شد.



کورس ششم: سهراب دهش بار دیگر با اسب «تاواش ناز» قهرمان شد. رامین قهرمانی با اسب «برنا» دوم و آرمین آق‌آتابای با اسب «الو» سوم شد.



کورس هفتم: علیرضا کوهستانی با اسب «ولیو آی تی سی» در جایگاه نخست ایستاد. بنیامین جرجانی با اسب «سپهدار» دوم و مؤمن بهادر با اسب «آنابا بری» سوم شد.



در پایان رقابت‌ها، سهراب دهش به دلیل عملکرد درخشان در چندین کورس، به‌عنوان چابکسوار برتر روز سوم معرفی شد. مسابقات اسبدوانی گنبدکاووس، به‌عنوان نماد فرهنگ کهن ترکمن‌صحرا، همچنان با جذابیت و شور مردمی جایگاه ویژه خود را در میان رویدادهای ملی این رشته حفظ کرده است.



طبق برنامه‌ریزی انجام‌شده توسط فدراسیون سوارکاری کشور، رقابت‌های اسبدوانی هفته هشتم در سه روز پایانی هفته آینده برگزار خواهد شد.

گفتنی است، از هفته هشتم و بر اساس مصوبه مشترک هیأت سوارکاری استان گلستان و هیئت سوارکاری شهرستان گنبدکاووس، جوایز مسابقات با افزایش ۲۰ درصدی همراه خواهد بود و انگیزه مضاعفی برای چابکسواران و مالکان اسب‌ها ایجاد می‌کند.