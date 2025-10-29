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۷ آبان ۱۴۰۴، ۱۱:۱۸

نجفی فر:تغییر الگوی کشت برای افزایش درآمد کشاورزان ایلام اجرایی می شود

نجفی فر:تغییر الگوی کشت برای افزایش درآمد کشاورزان ایلام اجرایی می شود

ایلام - رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان ایلام گفت: تغییر الگوی کشت با هدف افزایش درآمد کشاورزان ایلام اجرایی می شود.

علی نجفی فر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به کاهش تولید برخی محصولات در یکی دو سال اخیر به دلیل تغییرات اقلیمی، اظهار داشت: در پی مراجعه کشاورزان مناطق سیوان و دیگر نقاط استان به کارشناسان فنی، تصمیم گرفته شد طرح‌های سازگاری با گرما و کم‌آبی در قالب الگوی ملی کشت اجرایی شود.

وی افزود: در این طرح استفاده از ارقام مقاوم در برابر گرما و خشکی نظیر گردوی مقاوم، انجیر و محصولات روغنی در دستور کار قرار گرفته تا از وابستگی کشاورزان به محصولات سنتی و پرآب‌بر چون گندم کاسته شود.

نجفی‌فر ادامه داد: الگوی جدید کاشت شامل کشت مستقیم و کشت حفاظتی است که علاوه بر کاهش مصرف آب، سبب افزایش بهره‌وری و پایداری تولید می‌شود.

به گفته وی، استفاده از محصولات کم‌آب‌بر و مقاوم می‌تواند برای تولیدکنندگان استان درآمدی سالانه تا یک میلیارد تومان ایجاد کند که در مقایسه با محصولات سنتی غیرقابل قیاس است.

رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایلام با اشاره به نقش آموزش در تحقق اهداف کشاورزی نوین گفت: بیش از ۱۰۰ تا ۱۲۰ کارشناس، محقق و مروج کشاورزی در اجرای این برنامه فعالیت دارند و کارگاه‌های آموزشی متعددی برای کشاورزان برگزار شده است.

وی در پایان تاکید کرد: آموزش و ترویج اصول علمی کشاورزی در کنار استفاده از ارقام سازگار و کم‌آب‌بر، نه‌تنها درآمد کشاورزان را پایدار می‌کند، بلکه مسیر توسعه کشاورزی هوشمند در استان را هموار خواهد کرد.

کد مطلب 6638259

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