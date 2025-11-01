عزیزان: ایلام از مناطق استراتژیک غرب کشور در حوزه تولیدات کشاورزی است

به گزارش خبرنگار مهر، حشمت عزیزان ظهر شنبه در نشست کارگروه اقتصادی استان که با حضور استاندار، معاون هماهنگی امور اقتصادی و جمعی از مدیران، دانشگاهیان و فعالان بخش کشاورزی برگزار شد با اشاره به جایگاه راهبردی کشاورزی در توسعه ملی، گفت: امنیت غذایی صرفاً یک طرح اجرایی نیست بلکه تکلیف ملی و ستون اصلی امنیت کشور است.
وی افزود: ایلام طی سالهای اخیر با پیشرفت قابلتوجه در حوزههای آب و خاک، تولید محصولات زراعی و باغی و توسعه دامپروری، توانسته جایگاه خود را بهعنوان یکی از استانهای فعال غرب کشور تثبیت کند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تحقق اهداف توسعهای را مستلزم همافزایی همه دستگاهها دانست و تصریح کرد: جهاد کشاورزی آماده تعامل مؤثر با دانشگاهها، بخش خصوصی و نهادهای اجرایی است تا مسیر توسعه پایدار کشاورزی و رشد اقتصادی استان هموار شود.
عزیزان در بیان برنامهها و اولویتهای این سازمان گفت: توسعه باغات در مناطق مستعد از جمله ایوان بهعنوان قطب انگور، ملکشاهی برای بادام و سیروان برای پسته در دستور کار قرار دارد.
وی ادامه داد: همچنین ارتقای بهرهوری و خودکفایی در محصولات استراتژیک، اصلاح نظام بهرهبرداری از منابع آب و خاک، تقویت صنایع تبدیلی و تکمیلی برای جلوگیری از خامفروشی و ساماندهی تأمین نهادههای کشاورزی با هدف ایجاد زنجیرههای تأمین محلی در سطح استان پیگیری میشود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: تحقق امنیت غذایی و توسعه پایدار کشاورزی بدون همکاری سهجانبه دانشگاه، دولت و بخش خصوصی ممکن نیست و ایلام میتواند با تکیه بر این همافزایی، به الگوی موفق کشاورزی در کشور تبدیل شود.
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