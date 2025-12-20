مبینا فلاح در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره روند تیم ملی پس از بازی‌های المپیک پاریس و اهداف پیش رو اظهار کرد: ما در المپیک پاریس توانستیم نتیجه‌ای بسیار خوب به دست بیاوریم و تاریخ‌سازی کنیم و پس از این رویداد نیز فدراسیون ما را به چندین مسابقه بین‌المللی از جمله تورنمنت‌های ارمنستان و تاجیکستان اعزام کرد. البته برخی مسابقات هم به دلیل شرایط جنگی یا مشکلات خارج از کنترل فدراسیون لغو شدند. این وقفه‌ها تأثیرگذار بود اما تمرکز ما همیشه روی آماده‌سازی برای بازی‌های آسیایی و المپیک بوده است.

عضو تیم ملی ریکرو ادامه داد: از زمانی که کادر تیم ملی تغییر کرد مدتی طول کشید تا همه بازیکنان با روش‌های جدید هماهنگ شوند. تغییرات در ریکرو و دیگر بخش‌ها باعث شد نیاز باشد دوباره مسیرمان را با دقت بیشتری ادامه دهیم. با وجود لغو برخی مسابقات ما تمرینات منظم را دنبال کردیم و در لیگ‌های داخلی و تمرینات مشابه‌سازی مسابقات شرکت کردیم تا آمادگی خود را حفظ کنیم.

تأثیر وقفه‌ها بر عملکرد تیم

فلاح درباره تأثیر این وقفه‌ها بر انگیزه ورزشکاران گفت: هرچه تیم از فضای واقعی مسابقات دور باشد روند رشد و آمادگی ما تحت تأثیر قرار می‌گیرد. حضور مداوم در مسابقات بین‌المللی کمک بزرگی به افزایش تجربه و شناخت رقباست. با این حال با تمرینات فشرده، شرکت در لیگ‌های داخلی و برنامه‌ریزی دقیق تمرینات سعی کردیم این کمبودها را جبران کنیم. ما هیچ وقت منتظر شرایط ایده‌آل نمی‌مانیم و همیشه تلاش می‌کنیم بهترین نتیجه را کسب کنیم.

او افزود: امسال لیگ کشوری با بیشترین تعداد تیم‌ها برگزار شد و این فرصت خوبی بود تا بازیکنان در شرایط رقابتی باقی بمانند. این مسابقات داخلی کمک کرده است تا تا حدی خلأ مسابقات بین‌المللی جبران شود و بازیکنان آماده باقی بمانند.

تغییر مربی و نقش آن در تیم

فلاح درباره تغییر مربی کره‌ای به مربی ایرانی توضیح داد: قطعاً تغییراتی در شیوه تمرینات و تاکتیک‌ها داریم ولی هدف اصلی ما همانند گذشته کسب مدال در بازی‌های آسیایی و ادامه مسیر موفق در المپیک است. معتقدیم که هماهنگی با کادر جدید می‌تواند به روند پیشرفت کمک کند و بازیکنان با تجربه‌تر شوند.

مدیریت انتظارات و فشارها

وی درباره انتظاراتی که از تیم وجود دارد، گفت: انتظارات بالا است و بخشی از کار ماست که با این فشارها کنار بیاییم. مهم این است که مثبت نگاه کنیم و روی اهداف اصلی تمرکز کنیم. پاسخ دادن به انتظارات به معنای قول مدال نیست ولی ما تلاش می‌کنیم بهترین عملکرد خود را نشان دهیم. تیم و کادر فنی همیشه در تلاش هستند تا تمرکز بازیکنان روی هدف اصلی حفظ شود.

عضو تیم ملی ریکرو ایران در ادامه افزود: کمک‌های وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک نقش بسیار مهمی دارد. اگر تجهیزات به‌روز و اردوی تدارکاتی قبل از مسابقات فراهم شود کار ما راحت‌تر خواهد بود. ما تمرینات، تمرکز و تلاش خود را انجام می‌دهیم اما حمایت‌های به‌موقع بیرونی می‌تواند نتیجه نهایی را تضمین کند.

اهداف کوتاه‌مدت و رویدادهای پیش‌رو

فلاح درباره اهداف تیم ملی در مسابقات آینده عنوان کرد: هدف اصلی ما کسب نتیجه در بازی‌های آسیایی و پس از آن آماده‌سازی برای المپیک ۲۰۲۸ است. نزدیک‌ترین رویداد مهم کاپ آسیا و استیج‌های جهانی سال ۲۰۲۶ است که باید در آن شرکت کنیم تا عملکرد خود را بسنجیم. بدون حضور در این مسابقات نمی‌توانیم جایگاه خود را در جدول جهانی حفظ کنیم و بازخورد لازم برای اصلاحات را به دست بیاوریم.

او ادامه داد: تیم ملی همیشه سعی می‌کند با وجود محدودیت‌ها بهترین نتیجه را بگیرد. ما نمی‌توانیم منتظر شرایط ایده‌آل باشیم و تلاش‌های خود را کاهش دهیم. با تمرینات مداوم، لیگ‌های داخلی و اردوهای آماده‌سازی سعی داریم عقب‌افتادگی‌ها را جبران کنیم و در مسابقات بین‌المللی به مدال برسیم.

فلاح در پایان خاطر نشان کرد: تمام تلاش ما این است که بازیکنان با تجربه و آماده در مسابقات مهم حضور پیدا کنند و افتخاراتی برای کشور کسب کنند. امیدواریم با حمایت‌های لازم، تجهیزات به‌روز و برنامه‌ریزی مناسب بتوانیم در بازی‌های آسیایی و المپیک موفق باشیم و جایگاه تیر و کمان ایران را تثبیت کنیم.