به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی تیراندازی با کمان ایران برای حضور در رقابت‌های بین‌المللی راهی ارمنستان شد. در این سفر مسابقات بخش ریکرو برگزار شد و ملی‌پوشان ایران موفق شدند با کسب مدال‌های رنگارنگ توانایی‌های خود را به نمایش بگذارند. در بخش کامپوند نیز بازیکنان تیم ملی برای برگزاری اردوهای تدارکاتی و آماده‌سازی فنی حضور داشتند تا با آمادگی کامل در رقابت‌های آتی شرکت کنند.

هم‌اکنون تیم‌های ملی ریکرو و کامپوند ایران تمرینات و برنامه‌های آماده‌سازی خود را برای شرکت در رقابت‌های قهرمانی آسیا در بنگلادش ادامه می‌دهند تا با قدرت و تمرکز کامل برای کسب مدال‌های ارزشمند تلاش کنند.

اسماعیل عبادی سرمربی تیم ملی کامپوند در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص حضور تیم ملی در اردوی ارمنستان اظهار کرد: حدود یک سال است که هدایت تیم ملی را بر عهده دارم. در این مدت تنها یک اردوی تمرینی در انزلی داشتیم که واقعاً سطح آمادگی بازیکنان را بالا برد و کمک زیادی به تیم کرد. قرار بود برای مسابقات آسیایی سنگاپور اعزام شویم اما به دلیل اتفاقات ۱۲ روزه جنگ نتوانستیم اعزام شویم.

وی افزود: در سه سال گذشته اولویت فدراسیون بیشتر روی رشته ریکرو بود که المپیکی است و به همین دلیل اعزام‌های تیم کامپوند محدود شد. در نتیجه ملی‌پوشان ما فرصت حضور پررنگ در رویدادهای رسمی را نداشتند. اما پس از پایان بازی‌های المپیک پاریس سیاست‌ها تغییر کرد و روند آماده‌سازی تیم آغاز شد. ملی‌پوشان کامپوند نیاز دارند چه در مسابقات داخلی و چه در رویدادهای برون‌مرزی اعم از رسمی یا تدارکاتی حضور پیدا کنند تا تجربه لازم را کسب کنند.

عبادی در ادامه خاظر نشان کرد: ما هر کاری که از دستمان برمی‌آید انجام می‌دهیم تا اردوها را خارج از تهران و در محیط‌های بین‌المللی برگزار کنیم. این امر باعث می‌شود بازیکنان علاوه بر آمادگی فنی انگیزه بالایی پیدا کنند و با استانداردهای جهانی آشنا شوند. حضور در ارمنستان هم با همین سیاست بود و خوشبختانه از نظر روانی روی انگیزه ورزشکاران تاثیر مثبتی گذاشت.

سرمربی تیم ملی کامپوند درباره دلیل عدم حضور در مسابقات قهرمانی جهان کره نیز اینگونه توضیح داد: ما اعلام آمادگی و ثبت نام کردیم ولی شرایطی پیش آمد که نتوانستیم شرکت کنیم.

وی در ادامه گفت: کامپوند همیشه یکی از رشته‌های مدال‌آور بازی‌های آسیایی بوده ولی در دوره گذشته نتوانستیم موفقیت لازم را کسب کنیم. اکنون که رشته ما به المپیک اضافه شده شرایط هم کمی بهتر شده و نگاه ها به این رشته هم تغییر کرده است. دیگر تعطیلی یک یا دو ساله به دلیل تمرکز روی المپیک را نخواهیم داشت و توجه ویژه‌ای به تیم می‌شود که ما را نسبت به آینده امیدوار می کند.

عبادی در مورد برنامه فدراسیون برای آماده سازی تیم ملی کامپوند جهت حضور موفق در بازی‌های آسیایی عنوان کرد: برنامه ما این است که تمام رقابت‌های آسیایی که فدراسیون امکان اعزام دارد را شرکت کنیم و در مسابقات جهانی نیز در صورت فراهم بودن شرایط حضور خواهیم داشت. نزدیک‌ترین رویدادی که ما در پیش داریم رقابت‌های قهرمانی آسیا در بنگلادش است که یک ماه دیگر برگزار می‌شود. پس از آن دو مرحله استیج آسیایی داریم و سپس مسابقات جهانی که منتظر مشخص شدن کشورهای حاضر هستیم.

سرمربی تیم ملی کامپوند در پایان تاکید کرد: برای قهرمانی آسیا چهار بازیکن خانم و آقا اعزام خواهند شد. اردوی ارمنستان به عنوان اردوی تدارکاتی برای همین مسابقه برگزار شد و از ابتدای سال اردوهای مداوم داریم تا بازیکنان در آمادگی کامل به این رویداد برسند. اردوی بعدی نیز هفته آینده آغاز می‌شود که امیدوارم بتوانیم با آمادگی لازم راهی مسابقات قهرمانی آسیا شویم.