۱۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۳:۰۵

نصیری‌نژاد رئیس کمیته داوران کنفدراسیون تیراندازی با کمان آسیا شد

حسین نصیری‌نژاد داور بین‌المللی ایران برای دومین بار به عنوان رئیس کمیته داوران کنفدراسیون تیراندازی با کمان آسیا انتخاب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون تیراندازی با کمان، جلسه هیئت رئیسه تیراندازی باکمان کنفدراسیون آسیا با حضور غلامرضا شعبانی‌بهار عضو هیئت رئیسه آسیا در چین‌تایپه برگزار شد و حسین نصیری‌نژاد داور بین‌المللی ایران برای دومین بار به عنوان رئیس کمیته داوران کنفدراسیون تیراندازی با کمان آسیا انتخاب شد.

همچنین محمدرضا کربلائی‌میرزا روابط عمومی و مشاور رئیس فدراسیون تیراندازی با کمان نیز به عنوان عضو کمیته عدالت و اخلاق کنفدراسیون تیراندازی با کمان آسیا انتخاب شد.

ماه گذشته نیز شعبانی‌بهار به عنوان عضو هیئت رئیسه تیراندازی باکمان کنفدراسیون آسیا انتخاب شده بود و با انتخاب دو ایرانی دیگر در جلسه امروز در مجمع سه عضو از ایران در کنفدراسیون تیراندازی با کمان آسیا پست گرفتند.

فریبا جلیل خانی

