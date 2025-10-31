گزارش وضعیت ترافیکی و شرایط جوی محورهای مواصلاتی البرز

داریوش باقرجوان در گفتوگو با خبرنگار از عادی و روان بودن تردد در بیشتر محورهای مواصلاتی استان خبر داد و گفت: در حال حاضر (ساعت ۱۰:۱۵ جمعه ۹ آبان ماه) محورهای هراز و فیروزکوه شاهد بارش پراکنده باران هستند، اما سایر محورهای شمالی و جادههای استان البرز فاقد هرگونه مداخلات جوی میباشند.
وی افزود: تردد در محورهای کرج–چالوس، آزادراه تهران–شمال و آزادراه قزوین–رشت در هر دو مسیر رفتوبرگشت عادی و روان گزارششده است.
باقرجوان با اشاره به وضعیت ترافیکی آزادراههای منتهی به استان البرز اظهار داشت: در آزادراه تهران–کرج–قزوین حدفاصل پیشاهنگی تا گلدشت ترافیک نیمه سنگین است و در آزادراه قزوین–کرج–تهران نیز حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا استاندارد ترافیک سنگین گزارش میشود و سایر محورهای استان دارای بار ترافیکی عادی و روان هستند.
سرپرست اداره کل راهداری و حملونقل جادهای استان البرز همچنین از اعمال محدودیتهای مقطعی در محور کرج–چالوس خبر داد و گفت: از ساعت ۱۲ امروز، ورود خودروهایی که قصد تردد به سمت جاده چالوس از آزادراه تهران–شمال رادارند محدود میشود و از ساعت ۱۳ نیز مسیر از محدوده پل زنگوله به سمت چالوس بهطور کامل مسدود خواهد شد.
وی افزود: از ساعت ۱۵ مسیر مرزنآباد به سمت کرج (شمال به جنوب) یکطرفه میشود و پایان اجرای این طرح تا ساعت ۲۴ پیشبینیشده است.
باقرجوان در پایان با اشاره به اینکه ترافیکی خاصی در محورهای راههای روستایی مشاهده نمیشود، خاطرنشان کرد: رانندگان ضمن رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی، از سفرهای غیرضروری در ساعات اوج ترافیک پرهیز کنند.
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