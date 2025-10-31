علی صادقی، سرپرست مرکز مدیریت راه‌های مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: مسیر جنوب به شمال محور چالوس کرج و آزادراه تهران-شمال با نظر پلیس راه برای تخلیه بار ترافیکی تا اطلاع بعدی مسدود شده است.

وی افزود: در حال حاضر تردد در مسیر شمال به جنوب محور چالوس برقرار است و ترافیک این محور در محدوده‌های میانک و ولی‌آباد به صورت نیمه سنگین تا سنگین گزارش شده است. همچنین مسیر دو طرف محور هراز در محدوده‌های کلاو و بایجان و مسیر شمال به جنوب گزنک نیز با ترافیک نیمه سنگین تا سنگین همراه است.

صادقی تصریح کرد: تردد در محورهای سوادکوه و کیاسر به صورت روان جریان دارد و از لحاظ شرایط آب و هوایی هیچ گونه مداخلات جوی خاصی مشاهده یا گزارش نشده است.

وی با تأکید بر رعایت نکات ایمنی و توجه رانندگان به وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی استان گفت: مسافران و هموطنان می‌توانند برای کسب اطلاعات لحظه‌ای از وضعیت جاده‌ها به سامانه‌های اطلاع‌رسانی راه و رانندگی مراجعه کنند.