مسیر جنوب به شمال جاده چالوس مسدود شد؛ تردد سنگین در هراز

علی صادقی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اعلام کرد که مسیر جنوب به شمال محور چالوس (کرج) و آزادراه تهران - شمال به دستور پلیس راه و به منظور تخلیه بار ترافیکی تا اطلاع بعدی مسدود است. زمان بازگشایی محور از سوی پلیس راه اعلام نشده است.

وی افزود: تردد از محورهای جایگزین هراز و فیروزکوه امکان‌پذیر است.

صادقی در خصوص وضعیت دیگر محورها گفت: در مسیر شمال به جنوب محور چالوس در محدوده میانک ترافیک نیمه سنگین تا سنگین گزارش شده است. محور هراز در مسیر رفت و برگشت سه‌راهی چلاو گزنک نیز ترافیکی نیمه سنگین تا سنگین دارد. محورهای سوادکوه و کیاسر نیز وضعیت عادی و روان دارند.

سرپرست مرکز مدیریت راههای مازندران با اشاره به شرایط جوی اظهار داشت: تاکنون هیچ گونه مداخلات جوی خاصی در محورهای استان مشاهده یا گزارش نشده است.