جاده چالوس یکطرفه شد

علی صادقی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت محورهای مواصلاتی استان گفت: برابر نظر پلیس راه و به منظور تخلیه بار ترافیکی، مسیر جنوب به شمال محور کرج-چالوس و آزادراه تهران شمال تا اطلاع بعدی مسدود است و رانندگان می‌توانند از محورهای جایگزین هراز و فیروزکوه تردد کنند.

صادقی افزود: در حال حاضر در مسیر شمال به جنوب محور کرج-چالوس در محدوده‌های میانه‌آباد و تونل کندوان، ترافیک به صورت نیمه‌سنگین تا سنگین گزارش شده است. در محور هراز نیز در مسیر رفت و برگشت سه‌راهی چلاو و در مسیر شمال به جنوب محدوده‌های بایجان و وانا، ترافیک نیمه‌سنگین تا سنگین است.

سرپرست مرکز مدیریت راه‌های مازندران همچنین خاطرنشان کرد: در محور سوادکوه در محدوده‌های درون‌شهری زیرآب و پل سفید نیز ترافیک نیمه‌سنگین تا سنگین مشاهده می‌شود، اما تردد در محور کیاسر کاملاً عادی و روان و در هر دو جهت در جریان است.

وی درباره شرایط جوی نیز تصریح کرد: تا این لحظه هیچ‌گونه مداخلات جوی خاصی در محورهای مواصلاتی استان مازندران گزارش نشده است.