جاده چالوس یکطرفه شد

علی صادقی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر افزود: در حال حاضر تردد در محور کندوان در مسیر شمال به جنوب در محدوده‌های پل زنگوله تا سیاه‌بیشه به صورت نیمه‌سنگین گزارش شده است.

وی ادامه داد که: همچنین محور هراز در محدوده «سه‌راهی چلاو تا بایجان» نیز دارای ترافیک نیمه‌سنگین می‌باشد.

صادقی خاطرنشان کرد: سایر راه‌های اصلی و فرعی استان مازندران از وضعیت عادی و روان برخوردارند و رانندگان می‌توانند با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی از این مسیرها تردد کنند.

سرپرست مرکز مدیریت راه‌های مازندران از رانندگان خواست پیش از سفر، از آخرین وضعیت جاده‌ها از طریق سامانه ۱۴۱ و رسانه‌های رسمی راهداری اطلاع کسب کنند و از عجله و شتاب غیرضروری در مسیرهای کوهستانی خودداری نمایند.