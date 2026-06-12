جاده چالوس یکطرفه شد

علی صادقی در گفتوگو با خبرنگار مهر افزود: در حال حاضر تردد در محور کندوان در مسیر شمال به جنوب در محدودههای پل زنگوله تا سیاهبیشه به صورت نیمهسنگین گزارش شده است.
وی ادامه داد که: همچنین محور هراز در محدوده «سهراهی چلاو تا بایجان» نیز دارای ترافیک نیمهسنگین میباشد.
صادقی خاطرنشان کرد: سایر راههای اصلی و فرعی استان مازندران از وضعیت عادی و روان برخوردارند و رانندگان میتوانند با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی از این مسیرها تردد کنند.
سرپرست مرکز مدیریت راههای مازندران از رانندگان خواست پیش از سفر، از آخرین وضعیت جادهها از طریق سامانه ۱۴۱ و رسانههای رسمی راهداری اطلاع کسب کنند و از عجله و شتاب غیرضروری در مسیرهای کوهستانی خودداری نمایند.
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