  1. بین الملل
  2. آفریقای مرکزی و جنوبی
۹ آبان ۱۴۰۴، ۱۳:۴۸

نبرد شدید خارطوم و امارات در شورای امنیت؛ ادریس: شما طلا دزد هستید

نبرد شدید خارطوم و امارات در شورای امنیت؛ ادریس: شما طلا دزد هستید

منابع خبری از درگیری شدید نماینده سودان با نماینده امارات در جلسه شورای امنیت خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الخلیج آنلاین، جلسه شب گذشته شورای امنیت سازمان ملل متحد به منظور بررسی اوضاع و تحولات شهر الفاشر سودان و موج کشتارها در این شهر، شاهد یک جنگ لفظی و رویارویی دیپلماتیک داغ میان «محمد ابوشهاب»، نماینده امارات در سازمان ملل و «الحارث ادریس»، نماینده خارطوم در این شورا بود و دو طرف به صورت مستقیم یکدیگر را به مسئولیت ادامه جنگ در سودان و حمایت از طرف‌های درگیر متهم کردند.

نماینده سودان با متهم کردن صریح ابوظبی به نقش شوم و مخرب در حمایت تسلیحاتی و مالی از نیروهای پشتیبانی سریع، خواستار توقف دخالت این کشور شد و در مقابل، نماینده امارات نیز با رد قاطعانه این اتهامات، هر دو طرف درگیر در سودان را فاقد مشروعیت سیاسی و اخلاقی خواند و آن‌ها را عامل اصلی فاجعه انسانی کنونی دانست.

این منبع افزود: درگیری لفظی زمانی آغاز شد که نماینده امارات انتقادات بی‌سابقه‌ای را متوجه طرفین متخاصم در سودان کرد و گفت: نیروهای مسلح سودان و نیروهای پشتیبانی سریع با ورود به جنگی ویرانگر که جان هزاران نفر را گرفته است، خود را از هر نقشی در آینده کشور محروم کرده‌اند.

ابوشهاب گفت: امارات از ابتدای جنگ با شرکای منطقه‌ای و بین‌المللی خود برای حمایت از تلاش‌های بشردوستانه و سیاسی به منظور توقف خونریزی همکاری کرده و این شرم آور است که امارات، به عنوان کشوری که بیمارستان‌ها، انبارها و فرودگاه‌های خود را برای پذیرش مجروحان و آوارگان باز کرده است، متهم به طرف بودن در این درگیری شود.

این در حالی بود که الحارث ادریس نماینده سودان، به شدت سخنان نماینده امارات را قطع کرد و گفت: این حقیقت نیست، شما هستید که با سلاح و پول، جنگ را تغذیه می‌کنید، شما هستید که پهپادها را برای بمباران غیرنظامیان در دارفور می‌فرستید.

وی افزود: دهها سند به همین شورای امنیت ارائه کردم که گواهی بر دخالت امارات در حمایت تسلیحاتی و نظامی امارات از نیروهای پشتیبانی سریع و حمایت مالی مزدوران خارجی در سودان است.

تنش زمانی بالا گرفت که ادریس خطاب به ابوشهاب گفت: جای شما در کرسی شورای امنیت نیست بلکه در میان شبه نظامیانی مورد حمایت شماست. نیروهای پشتیبانی سریع طلای سودان را می دزد و به امارات می‌فرستد؛ جایی که امروز تاجر جنگ در سودان است.

نماینده امارات در پاسخ گفت: این ادعاها خطرناک و نادرست است. تاسف بار است که برخی از سازمان ملل برای توجیه شکست داخلی و مرتبط کردن مشکلات داخلی به خارج بهره برداری می‌کنند.

هر دو نماینده خشمگین از جلسه بیرون آمدند تا یکی از جلسات پرتنش شورای امنیت رقم بخورد.

کد مطلب 6640183

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۶:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۹
      5 0
      پاسخ
      امارات باید به آشوب کشیده شود.
    • IR ۰۰:۰۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۰
      1 0
      پاسخ
      پهباد هارو رفت از علیف خرید امارات، دزد ها و غارتگران و نیابتی های غرب امارات اسرائیل وجولانی هستن
    • IR ۰۸:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۳
      1 0
      پاسخ
      باید سر نماینده امارات همون بلایی که سر سودان آوردن رو درمی‌آورند.درگیری لفظی چی چیه

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه