نبرد شدید خارطوم و امارات در شورای امنیت؛ ادریس: شما طلا دزد هستید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الخلیج آنلاین، جلسه شب گذشته شورای امنیت سازمان ملل متحد به منظور بررسی اوضاع و تحولات شهر الفاشر سودان و موج کشتارها در این شهر، شاهد یک جنگ لفظی و رویارویی دیپلماتیک داغ میان «محمد ابوشهاب»، نماینده امارات در سازمان ملل و «الحارث ادریس»، نماینده خارطوم در این شورا بود و دو طرف به صورت مستقیم یکدیگر را به مسئولیت ادامه جنگ در سودان و حمایت از طرف‌های درگیر متهم کردند.

نماینده سودان با متهم کردن صریح ابوظبی به نقش شوم و مخرب در حمایت تسلیحاتی و مالی از نیروهای پشتیبانی سریع، خواستار توقف دخالت این کشور شد و در مقابل، نماینده امارات نیز با رد قاطعانه این اتهامات، هر دو طرف درگیر در سودان را فاقد مشروعیت سیاسی و اخلاقی خواند و آن‌ها را عامل اصلی فاجعه انسانی کنونی دانست.

این منبع افزود: درگیری لفظی زمانی آغاز شد که نماینده امارات انتقادات بی‌سابقه‌ای را متوجه طرفین متخاصم در سودان کرد و گفت: نیروهای مسلح سودان و نیروهای پشتیبانی سریع با ورود به جنگی ویرانگر که جان هزاران نفر را گرفته است، خود را از هر نقشی در آینده کشور محروم کرده‌اند.

ابوشهاب گفت: امارات از ابتدای جنگ با شرکای منطقه‌ای و بین‌المللی خود برای حمایت از تلاش‌های بشردوستانه و سیاسی به منظور توقف خونریزی همکاری کرده و این شرم آور است که امارات، به عنوان کشوری که بیمارستان‌ها، انبارها و فرودگاه‌های خود را برای پذیرش مجروحان و آوارگان باز کرده است، متهم به طرف بودن در این درگیری شود.

این در حالی بود که الحارث ادریس نماینده سودان، به شدت سخنان نماینده امارات را قطع کرد و گفت: این حقیقت نیست، شما هستید که با سلاح و پول، جنگ را تغذیه می‌کنید، شما هستید که پهپادها را برای بمباران غیرنظامیان در دارفور می‌فرستید.

وی افزود: دهها سند به همین شورای امنیت ارائه کردم که گواهی بر دخالت امارات در حمایت تسلیحاتی و نظامی امارات از نیروهای پشتیبانی سریع و حمایت مالی مزدوران خارجی در سودان است.

تنش زمانی بالا گرفت که ادریس خطاب به ابوشهاب گفت: جای شما در کرسی شورای امنیت نیست بلکه در میان شبه نظامیانی مورد حمایت شماست. نیروهای پشتیبانی سریع طلای سودان را می دزد و به امارات می‌فرستد؛ جایی که امروز تاجر جنگ در سودان است.

نماینده امارات در پاسخ گفت: این ادعاها خطرناک و نادرست است. تاسف بار است که برخی از سازمان ملل برای توجیه شکست داخلی و مرتبط کردن مشکلات داخلی به خارج بهره برداری می‌کنند.

هر دو نماینده خشمگین از جلسه بیرون آمدند تا یکی از جلسات پرتنش شورای امنیت رقم بخورد.